Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 11ο λεπτό του αγώνα με τον Άρη, με σκόρερ τον Βάργκα, έπειτα από άψογη συνεργασία Γκατσίνοβιτς - Μάγερ.

Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια φάση που οι πρωταθλητές «έκρυψαν» την μπάλα και ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε ακόμα ένα γκολ.

Ο Γκατσίνοβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, οι στόπερ των φιλοξενούμενων αδράνησαν, ο Μάγερ βγήκε απέναντι από τον Βέλιο, όμως... σιγούρεψε το γκολ, καθώς πάσαρε στον Ούγγρο, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 της ΑΕΚ επί του Άρη