ΑΕΚ - Άρης: «Έκρυψαν» την μπάλα Γκατσίνοβοτς - Μάγερ, την... εμφάνισε στα δίχτυα ο Βάργκα
Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια φάση που οι πρωταθλητές «έκρυψαν» την μπάλα και ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε ακόμα ένα γκολ.
Ο Γκατσίνοβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, οι στόπερ των φιλοξενούμενων αδράνησαν, ο Μάγερ βγήκε απέναντι από τον Βέλιο, όμως... σιγούρεψε το γκολ, καθώς πάσαρε στον Ούγγρο, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.
Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 της ΑΕΚ επί του Άρη
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