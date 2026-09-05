Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ επί του Άρη, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο «καυτός» Μπάρναμπας Βάργκα διπλασίασε το προβάδισμα της ΑΕΚ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 62' ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έβγαλε άψογη μπαλιά, ο Γένσεν έχασε τον Ούγγρο φορ, ο οποίος με εξαιρετική κεφαλιά νίκησε τον Βέλιο για το 2-0.

O 31χρονος φορ έχει αρχίσει ιδανικά τη σεζόν με έξι γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις.

Το γκολ του Βάργκα για το 2-0 της ΑΕΚ επί του Άρη