Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην αποστολή ο Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την απώλεια βαθμών στο ματς με την Κηφισιά, στη Λεωφόρο και να επιστρέψει στα τρίποντα στην αναμέτρηση με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια ώρα πριν την σέντρα (21:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν - Βιτάλις δίδυμο στα χαφ και οι Γκατσίνοβιτς - Μάγερ ακραίοι μεσοεπιθετικοί, με τον Νίκολιτς να επιλέγει τον Σέρβο μεσοεπιθετικό αντί του Κοϊτά. Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Αλεξίου, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν ούτε ο Σαχαμπό.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Ζίνι.