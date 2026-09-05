Ο Μπόσκο Σούταλο είναι στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον αγώνα (21:00) με την ΑΕΚ καθώς αντικαθιστά τον απόντα Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στην 11αδα του Άρη. Είχε να διαχειριστεί την απουσία του Φαμπιάνο Λέισμαν κι έτσι ο Μπόσκο Σούταλο θα κάνει ντεμπούτο με τα «κίτρινα», δίπλα στον Φρέντικ Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα διατηρήθηκαν οι Νοά Φαντιγκά (δεξιά), Ομάρ Ρίτσαρντς (αριστερά). Το ίδιο ισχύει και για τον άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Ούρος Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου.

Ο έμπειρος τεχνικός προχώρησε σε μια αλλαγή – σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας απέναντι στον ΟΦΗ – καθώς επέλεξε τον Γιάννη Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ έμεινε δεξιά όπως και ο Μανού Γκαρθία σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τίνο Καντεβέρε ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ρικάρντο Βέλιο θα υπερασπιστεί την εστία του Άρη.

