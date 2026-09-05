Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Μέσα ο Οπόκου, εκτός ο Μεχία.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (6/9, 20:00), στον οποίο θα διεκδικήσει να διευρύνει το σερί τους μετά τις δυο διαδοχικές νίκες που έχει κάνει στις ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι ο Μαχάλα Οπόκου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από διάστρεμα, όμως πλέον είναι στο 100%, έχοντας πάνω από μια εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια του.

Από την άλλη εκτός έμεινε ο Ματέο Μεχία, λόγω ενός χτυπήματος χαμηλά στο πόδι.

Οι φίλοι του Παναιτωλικού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στη Λιβαδειά, καθώς εξάντλησαν τα 120 πρώτα εισιτήρια που διέθεσε η ομάδα της Βοιωτίας, όπως και τα 60 επιπλέον που έδωσαν σε δεύτερο χρόνο οι γηπεδούχοι.

Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ της Λιβαδειάς έδωσε ακόμη 60 εισιτήρια τα οποία επίσης αναμένεται να γίνουν «καπνός». Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται από την πλατφόρμα της ΠΑΕ Λεβαδειακός εδώ.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.