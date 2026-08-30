Αναστασίου: «Η ομάδα είναι πραγματική οικογένεια»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί της Καλαμάτας.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 2Χ2 στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε της Καλαμάτας με 2-0. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στο οικογενειακό κλίμα της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Είναι δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε δύο σερί εντός, δεν είναι το πιο εύκολο. Τα τελευταία χρόνια το Αγρίνιο δεν ήταν φιλόξενο για εμάς από πλευράς αποτελεσμάτων. Έχουμε θέληση, διάθεση, πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Είπαμε φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάθε θετικό αποτέλεσμα δίνει ψυχολογία σε μας και στον κόσμο».

Για το γκολ του Γκράναθ:

«Κάθε γκολ είναι σημαντικό. Απόρροια της δουλειάς που κάνουν τα παιδιά με τον συνεργάτη μου τον Μαρκ. Να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα».

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος:

«Είναι μαραθώνιος το πρωτάθλημα. Θέλουμε να διεκδικούμε και να παίρνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για την οικογενειακή εικόνα της ομάδας:

«Η ομάδα είναι οικογένεια. Το νιώθεις στο γήπεδο, τα αποδυτήρια. Είδατε πώς πανηγύρισαν όλοι στο 2-0. Είναι το Α και το Ω. Αν θες να πας μακριά πρέπει να βάζεις την ομάδα πάνω από τον εαυτό σου»