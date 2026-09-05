Λεβαδειακός: Μία απουσία και μία επιστροφή με Παναιτωλικό
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναιτωλικό, όπου θ' αναζητήσει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Βοιωτίας μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και φυσικά μετά την απόφαση στο Κύπελλο, όπου έμεινε εκτός και πήρε τη θέση της ο Αστέρας Aktor ψάχνει νίκη βάλσαμο.
Ο τεχνικός Ηλίας Χαραλάμπους δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Συμελίδη, ενώ επέστρεψε ο τραυματίας Φίλων. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός και η αποστολή: «Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό αγώνα (6/9, 20:00) με τον Παναιτωλικό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.