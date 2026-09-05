Η αποστολή του Λεβαδειακού για το ματς με τον Παναιτωλικό.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναιτωλικό, όπου θ' αναζητήσει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Βοιωτίας μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και φυσικά μετά την απόφαση στο Κύπελλο, όπου έμεινε εκτός και πήρε τη θέση της ο Αστέρας Aktor ψάχνει νίκη βάλσαμο.

Ο τεχνικός Ηλίας Χαραλάμπους δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Συμελίδη, ενώ επέστρεψε ο τραυματίας Φίλων. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός και η αποστολή: «Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό αγώνα (6/9, 20:00) με τον Παναιτωλικό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς».



