Άχαστος και απόλυτος ο Παναιτωλικός! Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου με γκολ-καρμπόν όπως στην πρεμιέρα του Γκράναθ (26') και το buzzer-beater του Ζουμά (90'+4') επικράτησε 2-0 της Καλαμάτας και έκανε το «2 στα 2» στη φετινή Stoiximan Super League

Ο Παναιτωλικός πήρε την άτυπη ρεβάνς από την Καλαμάτα για τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και έκανε το 2Χ2 στη Super League! H ομάδα του Γιάννη Αναστασίου υπέταξε με 2-0 τη Μαύρη Θύελλα στο Αγρίνιο και έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ άφησε στο μηδέν το σύνολο του Χριστοφιλέα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Κουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Στάγιτς και Μανρίκε μπροστά του. Κόγιτς, Εστεμπάν, Σατσιάς στα χαφ και οι Μπάσι, Μεχία, Τζενεπό στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας κατέβασε τη φιλοξενούμενη Καλαμάσα σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Γκέλιος στην εστία, με τους Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες και Αλόνσο στην άμυνα. Ντιαρά - Κατάλντι χαφ, με τον Χαμζά στο «10». Εξτρέμ Σίγκουρντσον - Μπονέτο και φορ ο Μορέιρα.

Γκράναθ όπως με Αστέρα

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά με την Καλαμάτα να προσπαθεί εκμεταλλευτεί χώρους δίχως όμως αποτέλεσμα. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 27ο λεπτό με γκολ... copy - pase, με αυτό που πήραν κεφάλι στο ματς με τον Αστέρα AKTOR. Ο Μανρίκε εκτέλεσε κόρνερ και ο Γκράναθ με κεφαλιά έκανε το 1-0, όπως είχε κάνει και κόντρα στους Αρκάδες.

Ο Τίτορμος θα μπορούσε να διπλασιάσει το προβάδισμα του σε φάση διαρκείας στο 45'. Διαγώνιο σουτ του Μαυρία, κόντραρε η μπάλα, ο Μεχία προσπάθησε να σκοράρει από κοντά αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο.

Η σημαντικότερη ευκαιρία για την Καλαμάτα ήταν στο 45+1', όταν ο Μορέιρα βγήκε απέναντι στον Κουτσερένκο, σούταρε και η μπάλα βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού.

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