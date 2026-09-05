ΠΑΟΚ και ας πάει προς το 0-0…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και τι περιμένει από τον Δικέφαλο μέσα στο γήπεδο, σχολιάζοντας και όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Κουβεντίδη στους Galacticos του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ και μέσα στον Σεπτέμβριο συνεχίζει την προσπάθεια να κλείσει το ρόστερ του έχοντας τρεις (τουλάχιστον) σημαντικές ανάγκες. Ταυτόχρονα παίζει και με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Ας κάνουμε μία ποδοσφαιρική ευχή…

Χρειάζεται να αναφερθούμε στην τεράστια αλλαγή του ΠΑΟΚ που έχει προπονητή τον Λίσι μετά από τόσα χρόνια Λουτσέσκου; Γίνονται τόσες πολλές κρίσεις το τελευταίο διάστημα για τον ΠΑΟΚ και την αποτυχία του στα καλοκαιρινά προκριματικά και κανείς δεν αναφέρεται στις αναμενόμενες συνέπειες μίας τέτοιας αλλαγής προπονητή. Ήταν δυνατό να μην «πληρώσει» ο ΠΑΟΚ μέσα στα φυσιολογικά, ποδοσφαιρικά πλαίσια αυτή την αλλαγή που έγινε αργά μέσα στο καλοκαίρι, ενώ την ίδια περίοδο άλλαζε και όλη τη δομή του μέσα στο αγωνιστικό; Μπάλα είναι και θα μπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες αν…

δεν αργούσε στις μεταγραφές

αν δεν έκανε λάθος εκτίμηση με τα φορ

αν δεν έχανε στην πρώτη φάση τον Τάχα Άλι

αν δεν κληρώνονταν με την Άντερλεχτ ενώ ήταν ισχυρός

αν δεν έφευγε έτσι απροειδοποίητα ο Ντέλιας

αν είχε φυσιολογικές διαιτησίες

αν δεν αποβάλλονταν ο Ζίβκοβιτς ενόψει των κρίσιμων αγώνων…

δεν τον κατακρεουργούσε ο τύπος από την Αγγλία με το εξοργιστικό πέναλτι στη Νορβηγία που καθόρισε αποτέλεσμα

Θα μπορούσε αν δεν γινόταν όλα αυτά να περάσει και να είναι όλα τώρα, ελαφρώς πιο ήρεμα…

Επειδή όμως… ΠΑΟΚ είσαι και ζούμε σε ένα ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ 2026, όλα μα όλα θα πάνε στραβά και αν προκαλείς την τύχη σου με λάθος εκτιμήσεις, τότε… όλα θα πάνε ακόμη χειρότερα από το φυσιολογικό…

Η άμυνα του ΠΑΟΚ και το ντέρμπι

Τι βλέπουμε επί Λίσι στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι; Ένα σύνολο που από την αρχή άλλαξε στον κορμό του έναν στόπερ και έναν χαφ, να παίζει πιο ελεύθερα και άμεσα, να βρίσκει πολλούς τρόπους για να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει, αλλά όταν βρίσκεται χωρίς την μπάλα στο γήπεδο να… παραπατάει. Ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας υποφέρει από όποια πλευρά και αν το δει κανείς και ΦΥΣΙΚΑ αυτός είναι ένας επιπλέον -σοβαρός- λόγος που έφερε την αποτυχία στην Ευρώπη.

Επί χρόνια ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε τις χρονιές του… υποτονικά. Δεν «άνοιγε» δεν παρήγαγε ποδόσφαιρο, ΑΛΛΑ είχε τον έλεγχο. Δεν απειλούνταν. Πήγαινε -αρχικά- για το μισό-μηδέν. Στα πρώτα κρίσιμα ματς προσπαθούσε πάρα πολύ να μην ρισκάρει και να μην κινδυνεύει. Σταδιακά και από αγώνα σε αγώνα βελτιώνονταν. Φέτος πάμε σε ματς… 3-2. Δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι σε φάση ο ΠΑΟΚ -αφού έφυγε και ο Ντέλιας- να ψάχνει το… ένα γκολ παραπάνω.

Από την άλλη, όταν παίζεις μεγάλα ματς ειδικά εκτός έδρας, δεν γίνεται να υποφέρεις με τέτοιο τρόπο και σε σετ παιχνίδι με αυτά τα ηττοπαθή πίσω βήματα που κάνουν όλοι ή με τις κάκιστες γρήγορες μεταβάσεις. «Δεν έχει ο ΠΑΟΚ εξάρι, δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια τώρα που λείπει και ο Μεϊτέ». Είναι μία άποψη. Και τι θα γίνει δηλαδή όσο λείπει το εξάρι; Θα κάνουμε προσευχές για να κερδίζουμε 4-3 ή θα δουλέψουμε και θα πάρουμε τα μέτρα μας για να μην αμυνόμαστε (ως ομάδα) με καλύτερο τρόπο; Και εννιάρι λείπει και το δέκα έφυγε, αλλά η ομάδα δουλεύει καλά και βγάζει φάσεις και γκολ. Ένας και μόνο παίκτης δεν καθορίζει συνολικά τη λειτουργία του συνόλου.

Ο ΠΑΟΚ του Λίσι που έχει τα καλά του στοιχεία οφείλει να προοδεύει και με βάση αυτή τη λογική, αν αύριο στην Αθήνα με αυτόν το εκπληκτικά ποιοτικό Παναθηναϊκό -όσον αφορά τις μονάδες του και όχι το σύνολο- δώσει έναν αγώνα με εικόνα για… 0-0 θα αποτελέσει μία πρόοδο για την ομάδα. Θα μας δείξει ότι μπορεί και έτσι. Και στο κάτω-κάτω, σε μεγάλα ματς, ειδικά εκτός έδρας, έτσι παίρνεις αποτελέσματα συνήθως… Γιατί αν ο ΠΑΟΚ αμυνθεί πολύ καλά στο αυριανό ματς, ξέρουμε ότι μπροστά θα το βρει το γκολ… Θα βρει τα γκολ…

Η συνέντευξη Κουβεντίδη

Σε ένα διάστημα όπου ο ΠΑΟΚ κατηγορούνταν δικαιολογημένα για το ότι δεν εκφράζεται και δεν απαντάει σε όσα καταλογίζονται στην πολιτική που ασκεί, ζητήσαμε από τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργο Κουβεντίδη, να μιλήσει στο Gazzetta και πιο συγκεκριμένα στους galacticos, την εκπομπή μας καθημερινά 14:00 με 16:00. Ποια τα κύρια θέματα;

Η αποτυχία στην Ευρώπη και η καθυστέρηση στις μεταγραφές που έπαιξε ρόλο στην αποτυχία

Η παραχώρηση του Κωνσταντέλια με τον τρόπο που έγινε και αν το ήθελε ο ΠΑΟΚ και όχι ο παίκτης

Οι κατηγορίες για μικρές επενδύσεις και κυρίως στις μεταγραφές

Η εξωστρέφεια που λείπει από την ΠΑΕ

Τι γίνεται με τα γήπεδα

Στο χρόνο που είχαμε δώσαμε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να απαντήσει και να κριθεί (πέρα από τις πράξεις που πάντα υπερτερούν σε σημασία) για ό τι πει. Εννοείται ότι στο τέλος-τέλος τα αποτελέσματα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα και το πώς κρίνεις πράγματα, τοποθετήσεις, πρόσωπα και καταστάσεις, ΕΙΔΙΚΑ σε μία περίοδο (15 μηνών) τεράστιας εσωστρέφειας. Η καλοκαιρινή αποτυχία στα αποτελέσματα θα δημιουργεί αρνητικές κρίσεις για πολύ μεγάλο διάστημα. Όταν βέβαια στο ίδιο διάστημα παίρνεις απόφαση να απομακρύνεις τον Λουτσέσκου και μαζί, με τέτοιο τρόπο τον Κωνσταντέλια, ενώ αργείς ή κάνεις λάθος εκτίμηση και πάλι σε μεταγραφές όπως του φορ, τότε όλα τα άλλα θα πρέπει να τα περιμένεις…

