Super League 2: Τρίποντο η Αναγέννηση Καρδίτσας, όρθιος στην Κομοτηνή ο Αστέρας Β' AKTOR
Ολοκληρώθηκαν οι δύο κυριακάτικοι αγώνες της επαρχίας για την 8η αγωνιστική της Super League 2. Ο Αστέρας Β' AKTOR έφυγε από την έδρα του Πανθρακικού με τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ Β'.
Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2
Ο αξιόμαχος Αστέρας B' AKTOR διεύρυνε το αήττητο σερί τους στις 4 αγωνιστικές, καθώς έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την Κομοτηνή και ανάγκασε τον Πανθρακικό στο έκτο του διαδοχικό ματς δίχως νίκης.
Ο Νόττας άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 22', όμως ο Γραμμένος ισοφάρισε για τους Αρκάδες στο 34'. Οι Θρακιώτες ανέκτησαν προβάδισμα με τον Γκορτεζιάνι στο 66', όμως ο Γραμμένος στο 90' διατήρησε αλώβητους τους Αρκάδες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.
Πανθρακικός (Αποστολίδης): Σγουρής, Βουτσάς, Σαραντίδης (69′ Λαρρέα), Κολλαράς, Τσίλεμ (79′ Πατρόνι), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (89′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι, Νότας.
Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος (46′ Μπουλούλης), Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (65′ Φερνάντεζ), Κόλα, Κολιμάτσης (70′ Συνολάκης), Ζόγκου (798′ Καλλαντζή), Γραμμένος.
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 1-0
Τρίτη διαδοχική νίκη για την Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς επικράτησε, εντός έδρας, του ΠΑΟΚ Β' με 1-0 κι έπιασε τη Νίκη Βόλου με 1-0.
Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 9' με τον Ματέους Σάντος και στο φινάλε του ημιχρόνου ο Μεντιέτα πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (75′ Σέντρικ), Καραμπάς (58′ Δρίτσας), Κάστρο (58′ Φοφανά), Μεντιέτα (90′ Παπαγεωργίου), Ευαγγέλου, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (75′ Γκαρσία).
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς (71′ Τσιότας), Κωττάς, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (78′ Γκιόκα), Καραγκέα (71′ Γκαλεάνο), Στύλος (78′ Τσιφούτης), Ικομπόνγκ (60′ Κανίς), Σιφναίος
Η αγωνιστική (8η)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1
- Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2
- Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2
- Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
- Πανιώνιος - Μαρκό 0-4
- Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β 1-0
- Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
- 14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)
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