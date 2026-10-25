Η Αναγέννηση Καρδίτσας υπέταξε τον ΠΑΟΚ Β', ενώ ο Αστέρας Β' AKTOR έφυγε με τον βαθμό από την έδρα του Πανθρακικού.

Ολοκληρώθηκαν οι δύο κυριακάτικοι αγώνες της επαρχίας για την 8η αγωνιστική της Super League 2. Ο Αστέρας Β' AKTOR έφυγε από την έδρα του Πανθρακικού με τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ Β'.

Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2

Ο αξιόμαχος Αστέρας B' AKTOR διεύρυνε το αήττητο σερί τους στις 4 αγωνιστικές, καθώς έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την Κομοτηνή και ανάγκασε τον Πανθρακικό στο έκτο του διαδοχικό ματς δίχως νίκης.

Ο Νόττας άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 22', όμως ο Γραμμένος ισοφάρισε για τους Αρκάδες στο 34'. Οι Θρακιώτες ανέκτησαν προβάδισμα με τον Γκορτεζιάνι στο 66', όμως ο Γραμμένος στο 90' διατήρησε αλώβητους τους Αρκάδες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Σγουρής, Βουτσάς, Σαραντίδης (69′ Λαρρέα), Κολλαράς, Τσίλεμ (79′ Πατρόνι), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (89′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι, Νότας.

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος (46′ Μπουλούλης), Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (65′ Φερνάντεζ), Κόλα, Κολιμάτσης (70′ Συνολάκης), Ζόγκου (798′ Καλλαντζή), Γραμμένος.

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 1-0

Τρίτη διαδοχική νίκη για την Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς επικράτησε, εντός έδρας, του ΠΑΟΚ Β' με 1-0 κι έπιασε τη Νίκη Βόλου με 1-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 9' με τον Ματέους Σάντος και στο φινάλε του ημιχρόνου ο Μεντιέτα πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (75′ Σέντρικ), Καραμπάς (58′ Δρίτσας), Κάστρο (58′ Φοφανά), Μεντιέτα (90′ Παπαγεωργίου), Ευαγγέλου, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (75′ Γκαρσία).

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς (71′ Τσιότας), Κωττάς, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (78′ Γκιόκα), Καραγκέα (71′ Γκαλεάνο), Στύλος (78′ Τσιφούτης), Ικομπόνγκ (60′ Κανίς), Σιφναίος

Η αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πανιώνιος - Μαρκό 0-4

Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β 1-0

Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου