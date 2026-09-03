Τα δεδομένα για τον Κροάτη χαφ της Άουγκσμπουργκ, οι προχωρημένες επαφές για τον φορ και η προσπάθεια για τουλάχιστον δύο ποιοτικές προσθήκες

Στην Τούμπα έχουν αποφασίσει να κάνουν τουλάχιστον δυο κινήσεις μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και να προσθέσουν ποιότητα στο ρόστερ σε θέσεις που φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη.



Η μια από αυτές είναι αυτή στη θέση "έξι" με τον Κρίστιαν Γιάκιτς να είναι η πρώτη επιλογή των ανθρώπων του Δικεφάλου. Η Άουγκσμπουργκ, που δεσμεύει με συμβόλαιο τον Κροάτη χαφ μέχρι του 2028, έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει ακόμη και από τώρα αν αυτό είναι δυνατόν. Ο ΠΑΟΚ που φαίνεται να τα έχει βρει ήδη με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή έχει κάνει πρόταση για να τον πάρει δανεικό μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ για τον 29χρονο μέσο

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο ομάδων συνεχίζονται με τους Βαυαρούς να επιθυμούν να μπει υποχρεωτική ρήτρα για την εξαγορά των δικαιωμάτων του Γιάκιτς και τους ασπρόμαυρους να συζητούν ένα μη υποχρεωτικό buy out.

Μπορεί, όπως φάνηκε και στην περίπτωση του Γιαννούλη. οι άνθρωποι της Άουγκμπουργκ να αποδεικνύονται σκληροί διαπραγματευτές, ωστόσο η αίσθηση που υπάρχει στην Τούμπα είναι ότι τελικά θα βρεθεί η χρυσή τομή και ο Κροάτης θα φορέσει τα ασπρόμαυρα με τον Δικέφαλο.

Στην Τούμπα αισιοδοξούν ότι θα κλείσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και το θέμα του επιθετικού

Την ίδια ώρα παραμένει σε εξέλιξη η προσπάθεια για την απόκτηση του φορ που αναζητείται εδώ και και καιρό. Οι επιτελείς του ΠΑΟΚ έχουν διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που για διάφορους λόγους θέλουν να αποχωρήσουν από τις ομάδες του . Κάποιες από αυτές είναι προχωρημένες τόσο ώστε να θεωρείται δεδομένο ότι, ίσως και τις αμέσως επόμενες ημέρες, να κλείσει και αυτό το ανοικτό μεταγραφικό μέτωπο. Μάλιστα το ζητούμενο στην περίπτωση του φορ και σε αυτή του χαφ με τον Γιάκιτς είναι να μπει περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ.