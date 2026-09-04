Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αναβάθμιση που προκύπτει για το ρόστερ του Ολυμπιακού στο κέντρο και τα... φτερά του.

Upgrade (αναβάθμιση): σημαίνει ότι βελτιώνω, εκσυγχρονίζω ή ανεβάζω κάτι σε ανώτερο επίπεδο ποιότητας, ταχύτητας ή λειτουργίας. Σε τεχνικούς και... κομπιουτερίστικους (PC) όρους το upgrade (αναβάθμιση) αλλάζει ριζικά το σύστημα σε μια εντελώς νέα, ανώτερη έκδοση ή επίπεδο. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει περάσει ένα καλοκαίρι γεμάτο ανατροπές σε επίπεδο μεταγραφικών δεδομένων.

Ένα καλοκαίρι που χρειάστηκε και restart από πλευράς προσδιορισμού των αναγκών του και που κρίθηκε αναγκαίο - από όλους τους ανθρώπους της ομάδας και πρώτον όλων τον Βαγγέλη Μαρινάκη - το να γίνουν τοπ προσθήκες. Μην ξεχνάμε και την στόχευση που υπήρχε για 5 έτοιμες (και άρα πολύ δυνατές) μεταγραφές. Ο φετινός Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντικότατες... ενέσεις ποιότητας στο έμψυχο δυναμικό του. Σε τέτοιο επίπεδο που να έχει αναβαθμιστεί στον άξονά του αλλά και στα επιθετικά του άκρα.

Χαφ αξίας 20 εκατ. ευρώ, εξτρέμ με χρονιές με αρκετά γκολ και ο Ζότα

Ο Ολυμπιακός έχει εντάξει στο ρόστερ του παίκτες που εν πρώτοις και στα... χαρτιά - όπως γράφουμε και λίγο ως κλισέ κάποιες φορές - φαίνονται ικανοί να του αλλάξουν για τα καλά το επίπεδο. Από τον πολύπειρο Φρόιλερ, στον μουντιαλικό Πουέρτα των 20 εκατ. ευρώ, στο project Γκουστάβο Σα, τον γκολεαδόρ Ζότα Σίλβα (που παίζει παντού στην επίθεση) μέχρι τον νεαρό Ρόκα και τον έμπειρο Μπέιλι που από τη σεζόν του 2022-2023 έως και πέρυσι (2025-2026) έχει βάλει 22 γκολ και που από το 2017 έως και σήμερα έχει τη σεζόν του 2017-2018 με 12 γκολ και 6 ασίστ σε 34 αγώνες και αυτή του 2023-2024 με 14 γκολ και 14 ασίστ σε 52 αγώνες.

Και μαζί με αυτούς έχει κρατήσει και οριμένες σταθερές του δυναμικού του όπως πχ τον Έσε, τον Τσικίνιο (που δεν έχει συνέλθει βέβαια αγωνιστικά εδώ και καιρό) αλλά και τον Ζέλσον. Κατ' εκτίμηδη δηλαδή έχει σε αυτήν την φάση πιο καλό υλικό από πέρυσι.

Ο πήχης των απαιτήσεων βέβαια δεν αλλάζει. Ήταν και παραμένει ψηλά ειδικά για μία ομάδα που πέρυσι δεν κατέκτησε τίποτα στην Ελλάδα αλλά πήγε βέβαια εξαιρετικά στο Champions League. Να θυμίσουμε ότι στο περσινό εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ στα play offs για τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεκινήσει τότε με τον Τζολάκη στην εστία, τους Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κοστίνια ως τετράδα στην άμυνα, τους Γκαρθία και Σιπιόνι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Τσικίνιο μπροστά τους, τους Ροντινέι και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης. Φέτος θα είναι αλλιώς και ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα με προοπτική και ικανότητες.

Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε και είχαμε βιώσει...

Με αφορμή τη συζήτηση που πάντα υπάρχει για τους μικρούς στον Ολυμπιακό και την αξιοποίησή του θα φύγω αρκετά πίσω στον χρόνο. Στις 19 Αυγούστου του 2024 όταν ο Μπάμπης Κωστούλας πρωτοέπαιζε με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο.

Τότε είχα σταθεί στο πώς είχε σχολιαστεί η απόδοση του Μπάμπη Κωστούλα στο Βόλος - Ολυμπιακός. Στο πώς σχολιάστηκε από αρκετούς χρήστες του διαδικτύου και το ανέφερα υπό το πρίσμα ότι προσωπικά μου έκανε αρνητική εντύπωση το γεγονός πώς βρέθηκαν άνθρωποι να κριτικάρουν και να σχολιάσουν με αρνητικό τρόπο τον νεαρό στράικερ. Λίγους μήνες μετά ο Κωστούλας έκανε αγωνιστικό... πάρτι. Τι θέλω να θίξω με αυτό; Ότι όταν έχει να κάνει με νεαρά ελληνόπουλα ο δρόμος είναι ένας: τα στηρίζεις, προσπαθείς να τα βοηθήσεις, τους δίνεις χρόνο και κάνεις υπομονή.