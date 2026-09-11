Οι ενοχλήσεις που κράτησαν εκτός αποστολής τον Αργεντινό μέσο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Ένα ερωτηματικό δημιουργήθηκε αναφορικά με την απουσία του Λορέντσο Σιπιόνι από την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, καθώς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση τους τραυματίες Ρόκα και Ελ Κααμπί, αλλά και τον Αργεντινό μέσο.

Η μη παρουσία του Σιπιόνι, χωρίς να έχει αρχικά διευκρινιστεί ο λόγος, δημιούργησε εύλογα ερωτήματα, ειδικά από τη στιγμή που το όνομά του ενεπλάκη τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta.gr, ο λόγος που ο Σιπιόνι δεν βρίσκεται στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ δεν σχετίζεται με κάποιο μεταγραφικό ζήτημα.

Ο νεαρός μέσος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς - προσαγωγούς, με αποτέλεσμα να προτιμηθεί να μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους και να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει τέλος στα σενάρια που συνδέθηκαν με την απουσία του από την αποστολή. Ο Σιπιόνι παραμένει εκτός λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει και όχι επειδή υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποθεραπείας του και στο πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.