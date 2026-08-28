Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται προς την πλήρη υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού, έχοντας να πάρει ακόμα ορισμένους παίκτες.

Είμαστε ακόμα σε αναμονή των επόμενων μεταγραφικών εξελίξεων στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κινούνται δυναμικά ώστε να κλείσουν επιπλέον τέσσερις μεταγραφές, με αυτές των δεξιού μπακ, χαφ και εξτρέμ να έχουν μεγαλύτερη σημασία στο να κλείσουν το συντομότερο δυνατό.

Ας κάνουμε όμως μία νέα μίνι σύνοψη ως προς τους παίκτες που έχουν κλείσει οι Πειραιώτες, τους παίκτες που ήδη έχουν ανά θέση και τι περιμένουμε ακόμα.

Οι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας (επιστροφή)

Στόπερ: Κάρμο (επιστροφή στην 3η θητεία του) και Σμαϊλοβιτς

Δεξιοί μπακ: Μαφέο (που αποχώρησε καθώς δόθηκε δανεικός στη Βαλένθια) και Σάλιακας

Αριστερό μπακ: Τικνιζιάν

Μέσοι / Μεσοεπιθετικοί / Εξτρέμ: Φρόιλερ, Ζότα, Γκουστάβο Σα, Ρόκα, Φορτούνης (επιστροφή) και Μασούρας (επιστροφή και μετά αποχώρηση με μεταγραφή στη NEOM)

Σέντερ φορ: Γκονζάλες

Οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός

Γκολκίπερ: Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας (επιστροφή)

Στόπερ: Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Κουτσίδης

Δεξιοί μπακ: Ροντινέϊ, Σάλιακας

Αριστεροί μπακ: Μπρούνο, Τικνιζιάν

Μέσοι / Μεσοεπιθετικοί: Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι (εκτός λόγω νέου σοβαρού τραυματισμού), Φρόιλερ, Ζότα, Γκουστάβο Σα, Φορτούνης (επιστροφή) *Ως εξτρέμ μπορεί να αγωνιστεί και ο Ροντινέι.

Εξτρέμ: Ζότα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ρόκα και Φορτούνης (επιστροφή) *Ως εξτρέμ μπορεί να αγωνιστεί και ο Ροντινέι αλλά και ο Τσικίνιο.

Σέντερ φορ: Ελ Καμπί, Γκονζάλες (δεν είναι στα βασικά πλάνα οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον)

Ποιους θέλει να πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός