Αντιμέτωπος με κατηγορίες περί απαγωγής βρέθηκε ο πρώην μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Έντσον Άλβαρες, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του.

Σοβαρές κατηγορίες κλήθηκε να αντικρούσει ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, Έντσον Άλβαρες, ο οποίος το καλοκαίρι είχε βρεθεί στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός του Μεξικού συγκεκριμένα κατηγορείται για απόπειρα απαγωγής από σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ, ο οποίος κάνει λόγο για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους που οδήγησαν στην στοχοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Οντόνιες τόνισε σε δηλώσεις του στο μεξικάνικο «TVNotas»πως έγινε στόχος απαγωγής από δυο ένοπλους, οι οποίο τον απείλησαν πως θα του δέσουν τα μάτια, ενώ προσπάθησαν να τον ναρκώσουν με σύριγγα στο λαιμό. Ο σκηνοθέτης εξηγεί πως ο Άλβαρες του χρωστάει ένα ποσό κοντά στα 200 χιλιάδες ευρώ από την κοινή τους παρουσία σε ντοκιμαντέρ, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις ανάμεσά τους.

Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης πάντως, ο μέσος της Γουέστ Χαμ έσπευσε να διαψεύσει τις κατηγορίες και συμπλήρωσε πως θα ακολουθήσει τη νομική οδό για να αντικρούσει κάθε προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης.

«Υπό το φως των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, θεωρώ απαραίτητο να τοποθετηθώ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε καταγγελία ή απόπειρα σύνδεσης του ονόματος ή της εικόνας μου με γεγονότα, συγκρούσεις ή συμπεριφορές που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με εμένα.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το όνομα και η εικόνα μου έχουν επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μια κατάσταση που δεν με αφορά. Μέχρι σήμερα, είχα επιλέξει να μην απαντήσω. Ωστόσο, υπάρχουν όρια, και η απόδοση γνώσης, ευθύνης ή εμπλοκής σε ζητήματα αυτού του είδους, χωρίς να παρουσιάζεται ούτε ένα στοιχείο που να το αποδεικνύει, ξεπερνά σαφώς αυτά τα όρια.

Εάν οποιοσδήποτε πιστεύει ότι διαθέτει στοιχεία για οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη εκ μέρους μου, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια ενώπιον των οποίων μπορεί να τα προσκομίσει. Σοβαρές κατηγορίες πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία και να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές, όχι μέσω δηλώσεων σε μέσα ενημέρωσης των οποίων το περιεχόμενο δίνει προτεραιότητα στον εντυπωσιασμό και τη δημοσιότητα εις βάρος της ακρίβειας και της αλήθειας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιείται το όνομά μου για να τροφοδοτούνται συγκρούσεις μεταξύ τρίτων ή για να εξασφαλίζεται δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης.

Ως εκ τούτου, δεδομένης της σοβαρότητας των δηλώσεων που έχουν γίνει, έχω δώσει εντολή στη νομική μου ομάδα να αξιολογήσει και να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε διατυπώνει ή διαδίδει ψευδείς κατηγορίες σε βάρος μου.

Θέλω επίσης να είμαι απολύτως σαφής όσον αφορά τα δημοσιεύματα που επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση μέσω του πατέρα της πρώην συντρόφου μου: Δεν είναι δική μου θέση να επιβεβαιώσω, να διαψεύσω ή να σχολιάσω όσα ενδέχεται να λέγονται για τρίτα πρόσωπα. Είναι, όμως, δική μου ευθύνη να καταστήσω ένα πράγμα απολύτως ξεκάθαρο: Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.