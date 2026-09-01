Ο «Gordito» που έγινε Πουέρτα: Η αμφισβήτηση και τα δάκρυα έφτιαξαν τη μεταγραφή-ρεκόρ του Ολυμπιακού
Λα Βικτόρια, Κολομβία. Μία πόλη που δεν φημίζεται για τον τρόπο ζωής που έχουν οι οικογένειες αλλά το ποδόσφαιρο βρίσκεται παντού. Ειδικά για τα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν το δικό τους όνειρο όμως πόσο εύκολο είναι όταν ένα αγόρι ακούσει το: «Si vas a llorar, vete para la casa»;
Τι σημαίνει αυτό; «Αν είναι να κλαις, πήγαινε σπίτι». Δεν σταμάτησε να κλαίει, όμως μέσα του κάτι άλλαξε. Κάτι «έσπασε» και ξαναχτίστηκε πιο ώριμο. Ήταν ο Γκουστάβο Πουέρτα που τότε αντιλήφθηκε ότι το ποδόσφαιρο χρειάζεται χαρακτήρα όπως συνηθίζει να λέει σε κάθε του συνέντευξη.
Από εκείνη τη μέρα, φτάνουμε στο σήμερα. Στα 23 του χρόνια έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς ανάγκασε τον Ολυμπιακό να βγάλει από τα ταμεία του 16 εκατ. ευρώ και είναι πιθανό το ποσό να αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ.
Ένα παιδί που κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν επαγγελματίας γιατί ήταν χοντρός και χρειάστηκε να φύγει νωρίς μακριά από τους γονείς του. Από το... πουθενά στην Ευρώπη, η ατυχία στη Χαλ και από το «παραθυράκι» στο Μουντιάλ.
Το Gazzetta κάνει μία αναδρομή στη ζωή του Κολομβιανού χαφ, στις δυσκολίες που συνάντησε και τι τύπου μέσο περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο «el gordito» και ο άνθρωπος που τον έκανε επαγγελματία!
Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν αποτελούσε ποτέ το παιδί που όλοι περίμεναν ότι θα γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το παρατσούκλι του ήταν «el gordito» που σημαίνει «χοντρός» λόγω του παραπανίσιων κιλών που είχε. Μέχρι και την ηλικία των 15 δεν είχε το σώμα αλλά ούτε και την πειθαρχία για να κάνει το βήμα παραπάνω, κάτι που όλοι οι προπονητές του το έλεγαν.
Εκείνος αγαπούσε τόσο το ποδόσφαιρο που δεν τον σταματούσαν όλα αυτά. Απλά χρειαζόταν κάποιος να τον βάλει στον σωστό δρόμο και αυτός ήταν ο Χόρχε Σαπάτα.
Συγκεκριμένα, ο πατέρας του μικρού έφερε στον γιο του μία μεγάλη ποσότητα φαγητού και έκανε έξαλλο τον προπονητή του όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος:
«Ο μπαμπάς του, ο Ντον Γκουστάβο, ερχόταν και του έφερνε τεράστιες ποσότητες φαγητού με ένα λίτρο αναψυκτικό, και αυτό το παιδί το έτρωγε όλο, μέχρι που μια μέρα του είπα: "Όχι, αδερφέ, δεν μπορείς να το κάνεις άλλο αυτό. Πρέπει να φας πρωτεΐνη, ζυμαρικά και να μην ξαναπιεις ποτέ αναψυκτικό, γιατί πρέπει να αρχίσεις να χάνεις βάρος"».
Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, ειδικά από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ακόμα δύο κορίτσια ενώ διατηρούσαν ένα μικρό μαγαζί, το οποίο έβγαζε τα βασικά. Βέβαια, όταν χρειαζόταν να μετακινηθούν για τους αγώνες και τις προπονήσεις του, πουλούσαν λαχνούς και λαχεία στις γειτονιές.
Ο Σαπάτα πίστευε πολύ στο ταλέντο του, για αυτό ήταν και ιδιαίτερα σκληρός απέναντι του. Ήθελε να τον κάνει να πιστέψει στον εαυτό του και παράλληλα να αποκτήσει το σωστό mentality. Για αυτό σε ένα τουρνουά, ο μικρός Γκουστάβο ξεκίνησε βασικός αλλά στα πρώτα 12 λεπτά έγινε αλλαγή και όταν πήγε στον πάγκο, έβαλε τα κλάματα.
«Ήταν ένας παίκτης που απλώς περπατούσε, έτρεχε στο γήπεδο. Του είπα ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Ότι ήθελα να τον δω με διαφορετική νοοτροπία. Μια μέρα, παίζοντας στο Τουρνουά της Αμερικής, ξεκίνησε άσχημα, πολύ άσχημα, παρόλο που τον είχα προειδοποιήσει. Μετά από 12 λεπτά, τον έβγαλα από το παιχνίδι και πήγε σε μια γωνία για να κλάψει. Δεν τον έβαλα να παίξει στον επόμενο αγώνα. Αλλά το έκανα στον επόμενο. Και άρχισε να εξελίσσεται σοβαρά ως ποδοσφαιριστής, άρχισε να καταλαβαίνει και να ερμηνεύει το παιχνίδι, μέχρι που πήγε στην Μπογκοτά», είχε πει ο κόουτς.
Αυτή η συνθήκη άλλαξε για πάντα τον τρόπο σκέψης του μικρού Γκουστάβο και κάπως έτσι άρχισε τη δική του πορεία
Είχε μία σφαίρα στο πόδι για τέσσερα χρόνια!
Ο Γκουστάβο Πουέρτα έχει περάσει δύσκολα αλλά ίσως το πιο απίστευτο με την ιστορία του, είναι σε ηλικία 10 ετών. Ο ίδιος μαζί με τον πατέρα του βρέθηκαν συμπωματικά σε ένα σούπερ μάρκετ όπου έξω από αυτό έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να του καρφωθεί στο αριστερό πόδι.
Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια για να την αφαιρέσουν (!), με το ποδοσφαιρικό του μέλλον να είναι στον αέρα λόγω αυτού, ωστόσο η ανάρρωση του κύλησε εξαιρετικά και έτσι επέστρεψε στα γήπεδα.
Μετά από αυτό και αφότου έχει αρχίσει να ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του Σαπάτα, ο Πουέρτα πήρε την απόφαση να φύγει από το σπίτι του και να μετακομίσει στη Μπογκοτά προκειμένου να ενσωματωθεί στην τοπική ομάδα. Οι γονείς του δεν γινόταν να είναι μαζί του με αποτέλεσμα ο ίδιος να μείνει σε «casa hogar» ή αλλιώς εστίες αθλητών.
Η αρχή ήταν αρκετά δύσκολη για τον ίδιο, ο οποίος δεν μπορούσε να προσαρμοστεί μακριά από τους γονείς του. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο η απόφαση του προπονητή του, Μάρτιν Καρντέτι να τον πάρει μαζί στο σπίτι του όπου ήταν και ο βοηθός του. Αυτό βοήθησε σημαντικά τον μικρό ποδοσφαιριστή να νιώσει άνετα και να πάρει ψυχολογία.
Το γκολ κόντρα στην Κ20 της Βραζιλίας που τον έφερε στην Ευρώπη
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη Μπογκοτά, τον οδηγήσαν στην Κ20 της Κολομβίας με την οποία συνολικά έπαιξε σε 30 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με αποκορύφωμα την εμφάνιση του στο CONMEBOL U20 όπου ήταν και αρχηγός της χώρας του και πανηγύρισε την πρόκριση στο Μουντιάλ Κ20 (έφτασε μέχρι τα προημιτελικά).
Η Λεβερκούζεν εντόπισε το ταλέντο του μέσα από το παιχνίδι κόντρα στη Βραζιλία. Η Κολομβία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 αλλά ο Πουέρτα είχε κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση που συνδυάστηκε με ένα απίθανο γκολ, κάνοντας τον γερμανικό σύλλογο να του κλείσει ένα εισιτήριο για την Ευρώπη.
«Με τον πρώτο του μισθό, θα σας πάρω ένα σπιτάκι», είχε πει στους γονείς του πριν αναχωρήσει για το Λεβερκούζεν.
Κόστισε μόλις δύο εκατ. ευρώ αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η αλλαγή ήταν απότομη και για αυτό απευθείας δόθηκε δανεικός στη Νυρεμβέργη χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα ως αήττητη αλλά έχοντας μόλις επτά συμμετοχές και άλλες τρεις στο Europa League χωρίς να εντυπωσιάσει.
Αντίθετα με τη Γερμανία, η Αγγλία τον έκανε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του καθώς παραχωρήθηκε δανεικός στη Χαλ Σίτι που ήταν στη Championship. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 31 συμμετοχές και 1 γκολ έχοντας γεμάτες παρουσίες και κερδίζοντας την εκτίμηση της αγγλικής ομάδας, η οποία έκανε πρόταση για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.
Παρότι ήταν όλα συμφωνημένα, ένα ban με απαγόρευση μεταγραφών άφησε τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή στον... αέρα. Ο ίδιος είχε πει ότι για 1,5 μήνα ήταν στο άγνωστο και ότι είχε χτίσει στο Νησί, καταστράφηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Για αυτό και αποφάσισε να μετακομίσει στην Ισπανία και τη Ράσινγκ Σανταντέρ στη Β' Ισπανίας.
Μάλιστα, αποφασίστηκε να παραχωρηθεί με μεταγραφή και όχι ως δανεικός, με την ισπανική ομάδα να πληρώνει 3,5 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του. Η προσαρμογή του ήταν άμεση και ο ίδιος γρήγορα έγινε βασικός και αναντικατάστατος στον άξονα της ισπανικής ομάδας.
Ως βασική μονάδα στα πλάνα του προπονητή, ο Πουέρτα μέτρησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε τρία γκολ και μία ασίστ, βοηθώντας στα μέγιστα για την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια αλλά και την προσωπική του εκτόξευση, κάνοντας τον Νέστορ Λορέντζο να δει πολύ θερμά την περίπτωση του για τα φιλικά ενόψει Μουντιάλ.
Μπήκε τελευταία στιγμή στην αποστολή για το Μουντιάλ
Παρότι τον περασμένο Νοέμβρη είχε μόνιμη θέση στις κλήσεις της Κολομβίας, το αρχικό πλάνο ήταν να μείνει εκτός της τελικής αποστολής που θα πήγαινε στο Μουντιάλ, με τον Ρίτσαρντς Ρίος της Μπενφίκα να παίρνει τη θέση του.
Τελικά, την ύστατη στιγμή, οι άνθρωποι της ομάδας επέλεξαν να τον καλέσουν τελευταία στιγμή ώστε να υπάρχουν επιλογές στα χαφ, όμως από το πρώτο παιχνίδι, ο Πουέρτα έγινε βασικότατο στέλεχος στα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή. Στο παιχνίδι με το Ουζμπεκιστάν έδωσε ασίστ και στη συνέχεια είχε κεντρικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της Κολομβίας, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16».
Ο αποκλεισμός ήταν... σκληρός καθώς μέχρι τότε, η Κολομβία έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση χωρίς επιτυχία. Ωστόσο για τον Πουέρτα ήταν αρκετό το δείγμα για να στρέψει τα φώτα πάνω του. Από την άλλη, στην αρχή της σεζόν έπαιξε στα τρία πρώτα παιχνίδια της La Liga και ταυτόχρονα εκτόξευσε την τιμή, με τον Ολυμπιακό να σπάει κάθε ρεκόρ για να τον φέρει στην Ελλάδα.
Ποιος είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα στο γήπεδο;
Παρότι τον περασμένο Νοέμβρη είχε μόνιμη θέση στις κλήσεις της Κολομβίας, το αρχικό πλάνο ήταν να μείνει εκτός της τελικής αποστολής που θα πήγαινε στο Μουντιάλ, με τον Ρίτσαρντς Ρίος της Μπενφίκα να παίρνει τη θέση του.
Τελικά, την ύστατη στιγμή, οι άνθρωποι της ομάδας επέλεξαν να τον καλέσουν τελευταία στιγμή ώστε να υπάρχουν επιλογές στα χαφ, όμως από το πρώτο παιχνίδι, ο Πουέρτα έγινε βασικότατο στέλεχος στα πλάνα του ομοσπονδιακού προπονητή. Στο παιχνίδι με το Ουζμπεκιστάν έδωσε ασίστ και στη συνέχεια είχε κεντρικό ρόλο στη μεσαία γραμμή της Κολομβίας, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16».
Ο αποκλεισμός ήταν... σκληρός καθώς μέχρι τότε, η Κολομβία έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει ακόμα πιο μακριά στη διοργάνωση χωρίς επιτυχία. Ωστόσο για τον Πουέρτα ήταν αρκετό το δείγμα για να στρέψει τα φώτα πάνω του. Από την άλλη, στην αρχή της σεζόν έπαιξε στα τρία πρώτα παιχνίδια της La Liga και ταυτόχρονα εκτόξευσε την τιμή, με τον Ολυμπιακό να σπάει κάθε ρεκόρ για να τον φέρει στην Ελλάδα.