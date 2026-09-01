Ο «Gordito» που έγινε Πουέρτα: Η αμφισβήτηση και τα δάκρυα έφτιαξαν τη μεταγραφή-ρεκόρ του Ολυμπιακού

Ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν αποτελούσε ποτέ το παιδί που όλοι περίμεναν ότι θα γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το παρατσούκλι του ήταν «el gordito» που σημαίνει «χοντρός» λόγω του παραπανίσιων κιλών που είχε. Μέχρι και την ηλικία των 15 δεν είχε το σώμα αλλά ούτε και την πειθαρχία για να κάνει το βήμα παραπάνω, κάτι που όλοι οι προπονητές του το έλεγαν.

Εκείνος αγαπούσε τόσο το ποδόσφαιρο που δεν τον σταματούσαν όλα αυτά. Απλά χρειαζόταν κάποιος να τον βάλει στον σωστό δρόμο και αυτός ήταν ο Χόρχε Σαπάτα.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του μικρού έφερε στον γιο του μία μεγάλη ποσότητα φαγητού και έκανε έξαλλο τον προπονητή του όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος:

«Ο μπαμπάς του, ο Ντον Γκουστάβο, ερχόταν και του έφερνε τεράστιες ποσότητες φαγητού με ένα λίτρο αναψυκτικό, και αυτό το παιδί το έτρωγε όλο, μέχρι που μια μέρα του είπα: "Όχι, αδερφέ, δεν μπορείς να το κάνεις άλλο αυτό. Πρέπει να φας πρωτεΐνη, ζυμαρικά και να μην ξαναπιεις ποτέ αναψυκτικό, γιατί πρέπει να αρχίσεις να χάνεις βάρος"».

Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, ειδικά από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ακόμα δύο κορίτσια ενώ διατηρούσαν ένα μικρό μαγαζί, το οποίο έβγαζε τα βασικά. Βέβαια, όταν χρειαζόταν να μετακινηθούν για τους αγώνες και τις προπονήσεις του, πουλούσαν λαχνούς και λαχεία στις γειτονιές.

Ο Σαπάτα πίστευε πολύ στο ταλέντο του, για αυτό ήταν και ιδιαίτερα σκληρός απέναντι του. Ήθελε να τον κάνει να πιστέψει στον εαυτό του και παράλληλα να αποκτήσει το σωστό mentality. Για αυτό σε ένα τουρνουά, ο μικρός Γκουστάβο ξεκίνησε βασικός αλλά στα πρώτα 12 λεπτά έγινε αλλαγή και όταν πήγε στον πάγκο, έβαλε τα κλάματα.

«Ήταν ένας παίκτης που απλώς περπατούσε, έτρεχε στο γήπεδο. Του είπα ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Ότι ήθελα να τον δω με διαφορετική νοοτροπία. Μια μέρα, παίζοντας στο Τουρνουά της Αμερικής, ξεκίνησε άσχημα, πολύ άσχημα, παρόλο που τον είχα προειδοποιήσει. Μετά από 12 λεπτά, τον έβγαλα από το παιχνίδι και πήγε σε μια γωνία για να κλάψει. Δεν τον έβαλα να παίξει στον επόμενο αγώνα. Αλλά το έκανα στον επόμενο. Και άρχισε να εξελίσσεται σοβαρά ως ποδοσφαιριστής, άρχισε να καταλαβαίνει και να ερμηνεύει το παιχνίδι, μέχρι που πήγε στην Μπογκοτά», είχε πει ο κόουτς.

Αυτή η συνθήκη άλλαξε για πάντα τον τρόπο σκέψης του μικρού Γκουστάβο και κάπως έτσι άρχισε τη δική του πορεία