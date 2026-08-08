Μαρινάκης σε Μονκάδα, «πέντε μεταγραφές έτοιμων παικτών στον Ολυμπιακό, άμεσα!»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Δυο πολύ σημαντικά θέματα για τον Ολυμπιακό αυτή την στιγμή.

Πρώτον, στον Μαρινάκη δεν άρεσε καθόλου η εικόνα της ομάδας στα φιλικά και ακόμη περισσότερο στον πρώτο προκριματικό με τη ΝΕΚ. Και προχωράει στην άμεση ενίσχυση του Ολυμπιακού με ενδεκαδάτους παίκτες.

Δεύτερον και σε προέκταση του πρώτου, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ζήτησε επιτακτικά από τον Τζέφρι Μονκάδα να μπει άμεσα στη διαδικασία επιλογής πέντε παικτών που θα προορίζονται για βασικοί. Έτοιμων μεταγραφών, που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας κι όχι μεταγραφών για το μέλλον και γενικα μεταγραφών-στοιχήματα.

Οι πληροφορίες μιλάνε για αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ, εξτρέμ, επιθετικό, αλλά και για μια ακόμη θέση (δεξιού μπακ;). Με τις ίδιες πληροφορίες να λένε ότι οι πέντε μεταγραφές θα γίνουν όπως κι αν έχει. Πρόκειται για απόφαση που δεν αλλάζει από κανένα και για τίποτα, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά...

Ο Μονκάδα ανέλαβε head of recruitment στο γκρουπ των ομάδων του Μαρινάκη και του δόθηκε εν λευκώ αρμοδιότητα να αναμορφώσει τον όλο τρόπο λειτουργίας, αφού ο Μαρινάκης δεν ήταν ευχαριστημένος τα τελευταια χρόνια με αρκετές επιλογές παικτών, που κόστισαν πολλά και έδωσαν στην ομάδα λίγα.

Ο Μονκάδα, που θα έχει τον πρώτο λόγο στα μεταγραφικά, με την εμπειρία ενός τεράστιου κλαμπ όπως η Μίλαν στην οποία εργάστηκε οκτώ χρόνια, με το recruitment plan του στη Μονακό με τις τεράστιες επιτυχίες σε επιλογές παικτών, φέρνει τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία σε ένα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, που θέλει πάντοτε να έχει συνεργασίες με ελιτ στελέχη.

Από εκεί και πέρα, το scouting department με τον Ακκά θα κάνει ριπόρτ στον Μονκάδα, ενώ ο Κοβάσεβιτς παραμένει υπεύθυνος στο ποδοσφαιρικό τμήμα, χωρίς να ασχολείται με την επιλογή παικτών μεταγραφικά.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μαρινάκης προχωράει στην άμεση ενίσχυση του Ολυμπιακού πολύ απλά γιατί, όπως κι ο κόσμος, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει από την ομάδα, πόσο δε μάλλον γιατί ο ίδιος απο το Μάιο υποστήριζε ότι κακώς γίνονταν κάποια...χατήρια και κάποιες επιλογές, που δεν ήταν υψηλού επιπέδου.

Για όσα έχουν συμβεί ως τώρα και για την εικόνα της ομάδας ο Μαρινάκης θεωρεί ότι έχουν άπαντες ευθύνη και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι εκτός της κριτικής και των ευθυνών.

Άσχετο: Καμία έκπληξη αν την Τρίτη στην Ολλανδία παίξει δεξί μπακ ο Ρόντινει, παρότι κάτι τέτοιο έχει να γίνει μήνες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι εντελώς ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν εκπλήξεις στην κατάρτιση του τελικού ρόστερ του Ολυμπιακού, εκεί γύρω στις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη

Εκπλήξεις για παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν, αλλά και για παίκτες που μπορεί να έρθουν. Γενικά μας περιμένει ένα καυτο 25ήμερο.

Και για το τέλος ενα ιμότζι 👍