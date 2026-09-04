Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με δυο παιδιά προερχόμενα από την Elite Ακαδημία, τον Μάνο Χνάρη και τον Κωνσταντίνο Λαγουδάκη.

Ο ΟΦΗ πιστός στο πλάνο του για στήριξη των παιδιών της Elite Ακαδημίας και επένδυσε σε αυτά επιβράβευσε δυο δικά του παιδιά. O λόγος για τους Μάνο Χνάρη και τον Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, οι οποίοι υπέγραψαν νέο συμβόλαιο, ως το καλοκαίρι του 2029.

Αμφότεροι έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και η ομάδα αποφάσισε να τους «δέσει». Μάλιστα ο Χνάρης είχε προσελκύσει και ενδιαφέρον της Τορίνο, όμως οι Κρητικοί των πιστεύουν και θέλουν να τον εξελίξουν.

Ο Λαγουδάκης αγωνίζεται ως στόπερ που μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξί μπακ, ενώ ο Xνάρης είναι χαφ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η στήριξη στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Elite Ακαδημία, δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά αποτελεί στρατηγική απόφαση για το μέλλον της ομάδας μας.

Έχοντας ως γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 προχωρά στην ανανέωση των συμβολαίων δύο νεαρών ποδοσφαιριστών της, επιβραβεύοντας έτσι την εξέλιξή τους και δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό τους.

Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο Λαγουδάκη και Μάνο Χνάρη, οι οποίοι υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας, ως το καλοκαίρι του 2029.

Οι δυο νεαροί ποδοσφαιριστές, τα συμβόλαια των οποίων επρόκειτο να ολοκληρωθούν το προσεχές καλοκαίρι, έχουν περάσει απ’ όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Ακαδημίας μας, αφού ανήκουν στον ΟΦΗ από την ηλικία των 13 και 12 ετών αντίστοιχα και θα συνεχίσουν να αποτελούν δύο περιουσιακά στοιχεία της ομάδας τόσο για το παρόν, όσο για το μέλλον».