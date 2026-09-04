Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα και Λίον Μπέιλι, αποφάσισαν με ποια νούμερα θα αγωνίζονται.

Δύο ηχηρές προσθήκες ολοκλήρωσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Ολυμπιακός, με τον Γκουστάβο Πουέρτα και τον Λίον Μπέιλι να είναι με κάθε επισημότητα παίκτες του.

Οι δυό τους ανακοινώθηκαν από την ομάδα των Πειραιωτών κι έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη League Phase του Europa League.

Στη συνέχεια, διάλεξαν τους αριθμούς με τους οποίους θα αγωνίζονται, με τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να επιλέγει τη φανέλα με τον αριθμό 17 και τον Πουέρτα τον αριθμό 15 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον δεύτερο, έχει ήδη πιάσει δουλειά στο Ρέντη κι αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην αποστολή του Βάσκου τεχνικού για την αυριανή (5/9) αναμέτρηση της Super League απέναντι στον Βόλο Elabet.