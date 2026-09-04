Σμαϊλοβιτς: «Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο - Να κάνουμε καλά την δουλειά μας»

Ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, σε πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε για τον επικείμενο αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο Elabet για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ολυμπιακός, λίγα 24ώρα μετά την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο Elabet.

Αναλυτικότερα, οι Ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν αύριο (05/09) στον Βόλο για να αντιμετωπίσουν την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με στόχο τη νίκη και το 4/4 στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ενόψει της αναμέτρησης με τον σύλλογο από τη Μαγνησία, ο αμυντικός των Πειραιωτών, Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote, όπου αναφέρθηκε στην μεγάλη νίκη με 0-4 κόντρα στους «βυσσινί», για τον επικείμενο αγώνα με τον Βόλο, αλλά και για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σουηδός οπισθοφύλακας:

Για το ματς στη Λάρισα:

Πρώτα από όλα κερδίσαμε με 4-0 κάνοντας την δουλειά μας, που ήταν και το πιο σημαντικό. Κρατήσαμε το μηδέν και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, σοβαροί, προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό και τα καταφέραμε.

Για την αμυντική λειτουργία της ομάδας:

Δεν έχουμε δεχθεί γκολ στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος, αν και θα είναι δύσκολο. Είναι καλό ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί η αμυντική λειτουργία είναι σημαντικό μέρος του παιχνιδιού μας. Είναι μια καλή αρχή και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να βελτιωνόμαστε.

Για το ματς με τον Βόλο:

Θέλουμε να πάμε σε αυτό το εκτός έδρας ματς και όπως πάντα να κάνουμε την δουλειά μας. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, να παίξουμε καλά, αν μπορούμε να κρατήσουμε ξανά το μηδέν. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, όπως όλα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καλά την δουλειά μας.