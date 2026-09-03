Η λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Ποιοι τέσσερις έμειναν οριστικά εκτός

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τις ερχόμενες αναμετρήσεις του στο Europa League. Ποιους παίκτες άφησε εκτός ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (2/9), ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα ματς που έπονται στο Europa League.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στον κατάλογο αυτόν έχουν προστεθεί τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Ερυθρολεύκων, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Λιόν Μπέιλι.

Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός της σχετικής λίστας έχουν μείνει οριστικά οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι και Ρόκα.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση στις 16/9, υποδεχόμενος στο «Γ.Καραϊσκάκης» τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τυχόν αλλαγές στη λίστα του σε περίπτωση που προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού και θα μπορέσει τότε να κάνει τρεις τροποποιήσεις μέχρι να λήξει η προθεσμία του Φεβρουαρίου.