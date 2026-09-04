Ολυμπιακός: Το βίντεο - παρουσίαση του Μπέιλι
Ο Λίον Μπέιλι εκτός από την φωτογράφησή του στο Καραϊσκάκη προβλήθηκε και στα social media του Ολυμπιακού μέσω βιντεοπαρουσίασης. Ο ίδιος είπε ότι «γεννήθηκα στην Τζαμάϊκα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές, ενώ αντιμετώπισα και δυσκολίες.
Όμως μέσα σε όλα αυτά δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ο Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».
The name is Bailey.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2026
Leon Bailey. Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ 🇯🇲 pic.twitter.com/P9EJaD0HdT
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