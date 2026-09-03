Η θύρα 4 με ανακοίνωσή της ζήτησε την απομάκρυνση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη!

Η κατάσταση στον ΠΑΟΚ είναι έκρυθμη και η θύρα 4, ένα μεγάλο κομμάτι των οργανωμένων οπαδών του συλλόγου, ζητάει την αποχώρηση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη.

«The End of an Era», είναι ο τίτλος με τον οποίο ξεκινάει η θύρα 4 την ανακοίνωση στα social media και στη συνέχεια αναφέρει για τον Σαββίδη:

«Κανείς σοβαρός ΠΑΟΚτσής δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ», τονίζουν οι συνδεσμίτες στο πρώτο σκέλος και στη συνέχεια αναφέρονται οι υποθέσεις του Κωνσταντέλια και της Τούμπας: «Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλέα εκδοχή του ίδιου μοντέλου: αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο Σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό.

Το πρόβλημα όμως πλέον ξεπερνά κατά πολύ μία πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός, μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική DIMERA, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ, προκύπτουν ερωτήματα. Ο ΛΑΟΣ του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ. Η εποχή του «μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Ιβάν» έχει τελειώσει. Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν».

Όσον αφορά τη θέση της θύρας 4 είναι η εξής: «Γι' αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική, πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν. Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον Σύλλογο.

Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Ως ένας άνθρωπος που ήρθε σε μια από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας μας, πρόσφερε πολλά, πανηγύρισε μαζί μας μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής».

Για την Τούμπα αναφέρεται: «Τον Ιανουάριο του 2026 υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και της εταιρείας «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού». Ο ΛΑΟΣ του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει όχι απλώς ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά τι ακριβώς προβλέπει. Ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια; Ποιες είναι οι οικονομικές εγγυήσεις και ποιές οι ρήτρες; Τι συμβαίνει αν το κόστος ξεφύγει ή αν η χρηματοδότηση διακοπεί στη μέση; Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο; Η Τούμπα χτίστηκε από τον ίδιο τον ΛΑΟ του ΠΑΟΚ και αποτελεί περιουσία του Συλλόγου. Σε αυτό το θέμα δεν χωρά ούτε μισή σκιά».

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