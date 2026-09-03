Ο Ντιέγκο Κόστα θα είναι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφή και να ενισχυθεί στα μετόπισθεν. Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται από την Κράσνονταρ με τη μορφή δανεισμού και θα συμπληρώσει τις θέσεις στο κέντρο της άμυνας με τους Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Μπαταούλα.

Ο Κόστα, λοιπόν, αναμένεται την Παρασκευή στις 20:25 στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Θα συναντηθεί στη συνέχεια με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φυσικά τον συμπατριώτη του Λέο Μάτος και το Σάββατο, αναμένεται και η ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται δανεικός με οψιόν αγοράς και το scouting report που συνοδεύει τον Ντιέγκο Κόστα είναι ξεκάθαρο.

Aggressive στόπερ, δυναμικός στις μονομαχίες, ποιοτικός με την μπάλα και με την ένταση που απαιτεί η θέση. Κυρίως, ένας ποδοσφαιριστής έτοιμος να παίξει και να προσφέρει άμεσα, χωρίς να χρειάζεται μεγάλο διάστημα προσαρμογής σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αγωνιστικού ρυθμού.

Πίσω από τον ποδοσφαιριστή που η Κρασνοντάρ αγόρασε το καλοκαίρι του 2024 αντί 7,5 εκατομμυρίων ευρώ υπάρχει μια διαδρομή που ξεκίνησε πολύ μακριά από τα εκατομμύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας. Πριν ανοίξει για τα καλά ο δρόμος του ποδοσφαίρου, δούλευε μαζί με τον πατριό του στις οικοδομές.

Σε ηλικία 15 ετών πέρασε την πόρτα της περίφημης Cotia, της ακαδημίας της Σάο Πάολο που έχει αναδείξει ορισμένα από τα σημαντικότερα ταλέντα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Εκεί άρχισε να δημιουργείται ο ποδοσφαιριστής που έρχεται στην Τούμπα. Αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και ως αμυντικός μέσος, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την άνεσή του με την μπάλα και την ικανότητά του να συμμετέχει στην ανάπτυξη από χαμηλά.

Παράλληλα, από πολύ μικρός έδειξε στοιχεία προσωπικότητας. Έγινε αρχηγός στις μικρές ομάδες της Σάο Πάουλο και ήταν αρχηγός στην ομάδα που κατέκτησε το Copa São Paulo de Futebol Júnior το 2019.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2019 έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του απέναντι στην CSA και από το 2020 άρχισε να βρίσκει σταθερά χώρο στην πρώτη ομάδα.

Η παρουσία του στη Σάο Πάολο δεν περιορίστηκε σε μια απλή μετάβαση ενός παιδιού της ακαδημίας στην πρώτη ομάδα. Έφτασε στις 161 επίσημες συμμετοχές, πέτυχε πέντε γκολ και κατέκτησε τρεις τίτλους: το Campeonato Paulista το 2021, το Copa do Brasil το 2023 και τη Supercopa Rei το 2024.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η πρόταση από την Ευρώπη. Η Κρασνοντάρ έβγαλε από τα ταμεία της 7,5 εκατομμύρια ευρώ και του έδωσε πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η πρώτη σεζόν του στη Ρωσία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ντιέγκο Κόστα αποτέλεσε βασικό κομμάτι της Κρασνοντάρ που κατέκτησε το 2024-25 το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Έκανε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, τις 29 ως βασικός, ξεπερνώντας τα 2.900 αγωνιστικά λεπτά. Την επόμενη σεζόν ανέβασε ακόμη περισσότερο τους αριθμούς του: 37 παιχνίδια, 34 παρουσίες στο αρχικό σχήμα, περισσότερα από 3.100 λεπτά και τρία γκολ.

Η διετία του στη Ρωσία εξηγεί και την εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας του. Από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ όταν μετακόμισε στην Κρασνοντάρ, σήμερα βρίσκεται στα 12 εκατομμύρια.

Ο Λέο Μάτος γνωρίζει τον Ντιέγκο Κόστα από τη Σάο Πάουλο και όταν ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, η άποψή του ζητήθηκε από τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Η εισήγηση ήταν άμεσα θετική.

Στα 27 του πλέον δεν έρχεται στην Ευρώπη για να μάθει. Έχει πίσω του περισσότερα από 160 παιχνίδια με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Βραζιλίας και δύο γεμάτες σεζόν στη Ρωσία.

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