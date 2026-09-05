Σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον γκολκίπερ Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχυθεί στον άσο κάνοντας δικό του τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο οποίος ανήκει στη Γιαγκελόνια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Meczyki.pl, ο Δικέφαλος του Βορρά φαίνεται να έχει κυκλώσει το όνομα του 22χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έχει ρολο βασικού στην τωρινή του ομάδα. Οι «ασπρόμαυροι» μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ίδια πηγή, έχουν καταθέσει και σχετική πρόταση προκειμένου να τον κάνουν άμεσα δικό τους.

Ο νεαρός κίπερ έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον πολωνικό σύλλογο, μετρώντας συνολικά 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Φέτος, έχει ήδη υπερασπιστεί την εστία της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League εννέα φορές, κρατώντας την τρεις εξ αυτών ανέπαφη.

Σύμφωνα με το Transfermarkt, κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι τέσσερις φορές διεθνής με την Κ21 της Πολωνίας.

Αναλυτικά όσα γράφει το εν λόγω δημοσίευμα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες του τερματοφύλακα. Είναι η πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος και η τρίτη ομάδα της περασμένης σεζόν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Seksyki.pl , μια κορυφαία ομάδα υπέβαλε προσφορά στην Γιαγκελόνια για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Ο 22χρονος είναι ηγέτης για τον σύλλογο του Μπιάλιστοκ, έχοντας πραγματοποιήσει εννέα εμφανίσεις αυτή τη σεζόν και διατηρώντας την εστία του ανέπαφη σε δύο».