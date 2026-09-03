Ο 32χρονος φορ θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, όμως η ομάδα του βάζει «στοπ» στο να τον αφήσει ελεύθερο — Τα δεδομένα και οι αριθμοί του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του ΠΑΟΚ για τον εκλεκτό της επιθετικής γραμμής, με το όνομα του Γκαετάν Λαμπόρντ να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Δικεφάλου, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζεται.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, εμπόδιο η ομάδα του

Οι «ασπρόμαυροι» παλεύουν να αποκτήσουν τον 32χρονο Γάλλο φορ ως ελεύθερο, μια πρόθεση που βρίσκει σύμμαχο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναζητά την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Το εμπόδιο, ωστόσο, παραμένει η ομάδα του. Παρά τη θετική στάση του παίκτη να μετακομίσει στην Τούμπα, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας —με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028— εμφανίζεται προς το παρόν αρνητικός στο ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για τις εξελίξεις.

Εμπειρία και παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο

Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός (ύψους 1,81 μ.), είναι προϊόν των ακαδημιών της Μπορντό, με τεράστια θητεία και παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο της Γαλλίας, μετρώντας συνολικά 297 συμμετοχές στη Ligue 1. Στην καριέρα του έχει φορέσει τη φανέλα της Μπορντό (71 συμ., 19 γκολ, 6 ασίστ), της Μονπελιέ (118 συμ., 39 γκολ, 20 ασίστ), της Νις (118 συμ., 33 γκολ, 11 ασίστ), της Ρεν (47 συμ., 19 γκολ, 8 ασίστ) και της Μπρεστ (31 συμ., 4 γκολ, 2 ασίστ).

Με γεμάτη σεζόν στη Σαουδική Αραβία

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αλ Ιντιρίγια, πραγματοποιώντας μια γεμάτη χρονιά με 28 γκολ και 5 ασίστ σε 35 εμφανίσεις. Πέρα από την κορυφή της επίθεσης, ο Λαμπόρντ —που έχει διατελέσει και διεθνής με τις «μικρές» εθνικές της Γαλλίας— προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία και στα άκρα (64 συμμετοχές ως δεξιός εξτρέμ, 28 ως αριστερός).