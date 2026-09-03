Αζεντίν Ουναϊ: Παναθηναϊκός - Η Μαρσέιγ περιμένει ένα σημαντικό ποσό
Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ακόμα υπέρβαση και έντυσε στα πράσινα τον Αζεντίν Ουναϊ.
Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός ήρθε στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση, αφού το τριφύλλι θα βγάλει από το ταμείο του συνολικά κοντά στα 15 εκατ. ευρώ. Η Τζιρόνα είπε το «ναι» και η πώληση εκτός από τον ισπανικό σύλλογο, ωφελεί και την πρώην ομάδα του Ουναϊ, τη Μαρσέιγ.
Η γαλλική ομάδα όταν παραχώρησε στους Ισπανούς τον Ουναϊ κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 30%. Έχει να λαμβάνει ένα σημαντικό ποσό λοιπόν και σ' αυτό στέκονται τα γαλλικά ΜΜΕ. Τόσο η Equipe, όσο και η τοπική εφημερίδα της Μασσαλίας η La Provence. Η Μαρσέι, όπως τονίζουν οι Γάλλοι, θα βάλει στο ταμείο της περίπου 2,7 εκατ. ευρώ από την πώληση του Ουναϊ στον Παναθηναϊκό. Διόλου άσχημα.
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Αναλυτικά όσα αναφέρουν: «Τι θα φέρει στον σύλλογο η μεταγραφή του Ουναϊ στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος είχε μια σχετικά μέτρια περίοδο στη Μαρσέιγ, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Μασσαλίας αναμένεται να λάβει 2,7 εκατομμύρια ευρώ από τη συμφωνία, η οποία εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια ευρώ.
Η μεταγραφική περίοδος είναι κλειστή στη Γαλλία και στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι ακόμα ανοιχτή στην Ελλάδα. Και αυτά είναι καλά νέα για την Ολιμπίκ, παρόλο που ο πρόεδρός της, Στεφάν Ρισάρ, αποκάλυψε στο ραδιόφωνο RMC την Τετάρτη ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αποχωρήσεις αυτό το καλοκαίρι.
Η Μαρσέιγ θα εισπράξει μερικά εκατομμύρια χάρη στον πρώην παίκτη τους, Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος μόλις μεταγράφηκε από τη Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μαρσέιγ, η οποία πούλησε τον Μαροκινό παίκτη στην καταλανική ομάδα για 6 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι, συνεχίζει να αποκομίζει τα οφέλη του πρώην παίκτη της.
Μετά την αποχώρησή του, ο σύλλογος διαπραγματεύτηκε ένα ποσοστό επί οποιασδήποτε μελλοντικής μεταγραφής, 30% σύμφωνα με την L'Équipe. Αυτό σίγουρα θα ευχαριστήσει τον Φρανκ ΜακΚορτ και τη διοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει ένα πρόγραμμα λιτότητας».
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