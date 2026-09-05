Το ΑΕΚ - Άρης ξεχωρίζει στο σαββατιάτικο πρόγραμμα της Stoiximan Super League 1 και ενώ το απογευματινό ματς θα είναι το Βόλος ELABET - Ολυμπιακός.

Αγωνιστική των ντέρμπι θα είναι η 3η έχοντας το Σάββατο το ΑΕΚ - Άρης και την Κυριακή το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική αυτή της Stoiximan Super League 1 ξεκινά το Σάββατο με τα ματς Βόλος ELABET - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Άρης.

Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου, 2026

19:00: ΒΟΛΟΣ ELABET. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS9HD

21:00: Α.Ε.Κ. - ΑΡΗΣ ALLWYN ARENA CS8HD

Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου, 2026

19:00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD

19:30: Ο.Φ.Η. - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS8HD

20:00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS PRIME

21:30: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΪ