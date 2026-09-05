Stoiximan Super League 1: Ξεκινά η 3η αγωνιστική με το ΑΕΚ - Άρης
Αγωνιστική των ντέρμπι θα είναι η 3η έχοντας το Σάββατο το ΑΕΚ - Άρης και την Κυριακή το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική αυτή της Stoiximan Super League 1 ξεκινά το Σάββατο με τα ματς Βόλος ELABET - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Άρης.
Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής
Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου, 2026
19:00: ΒΟΛΟΣ ELABET. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS9HD
21:00: Α.Ε.Κ. - ΑΡΗΣ ALLWYN ARENA CS8HD
Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου, 2026
19:00: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD
19:30: Ο.Φ.Η. - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS8HD
20:00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS PRIME
21:30: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΪ
Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου, 2026
18:00: ASTERAS AKTOR - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS PRIME
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