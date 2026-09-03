Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα του «τριφυλλιού», με δύο παίκτες να μένουν εκτός.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/09) την ευρωπαϊκή του λίστα, όμως τα ονόματα των παικτών που βρέθηκαν σ' αυτήν δεν έγιναν άμεσα γνωστά. Αυτό συνέβη το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και υπήρξε ενημέρωση για τις αλλαγές που έγιναν σ' αυτήν ενόψει της League Phase του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πρόσθεσε και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Λούζα και Ουναΐ, τον Κάνγκουα, που δεν είχε δικαίωμα να παίξει στα προκριματικά, αλλά τον Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα θα είναι διαθέσιμος.

Για να συμπληρωθεί η 23αδα που μπορούσε να δηλώσει η ομάδα, χρειάστηκε να γίνει επιλογή για να αφαιρεθούν δύο παίκτες από κείνη, αφού οι Τουμπά και Τσέριν, έχουν αποχωρήσει και άρα θα έβγαιναν έτσι κι αλλιώς ελευθερώνοντας δύο από τα τέσσερα slots, που απαιτούνταν.

Ο κλήρος για τις άλλες δύο θέσεις έπεσε στους Λούκας Τσάβες και τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο πρώτος λόγω της ύπαρξης του Κότσαρη και της ανάγκης να αφαιρεθείς ένας μη γηγενής από τη λίστα και ο δεύτερος λόγω της πλειάδας λύσεων που υπάρχει πλέον στη μεσαία γραμμή.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για το League Phase

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.