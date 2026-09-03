Το μεγάλο μεταγραφικό σίριαλ ολοκληρώθηκε αίσια για τον Παναθηναϊκό, ανακοινώνοντας τον Αζεντίν Ουναΐ και ο Νίκος Αθανασίου περιέγραψε όλα τα επεισόδια και μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε την αποκλειστική δήλωση του παίκτη για το Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από μεγάλη επιμονή κατάφερε να φέρει εις πέρας το μεταγραφικό σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναΐ, αλλά όπως περιέγραψε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos, η υπόθεση κάθε άλλο παρά απλή ήταν.

Ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέματα του Παναθηναϊκού εξιστόρησε όλα τα επεισόδια της υπόθεσης και μάλιστα αποκάλυψε τη συνομιλία που είχε ο ίδιος και από την οποία προέκυψε η δήλωση του παίκτη στο Gazzetta.

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