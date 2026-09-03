Ο πατέρας και ατζέντης του Μπέιλι στο Gazzetta: «Τα δεδομένα που τον έκαναν να πει “ναι” στον Ολυμπιακό»

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πατέρα και ατζέντη του Λίον Μπέιλι, Γκρεγκ Μπάτλερ και εκείνος αναφέρθηκε στο σπουδαίο deal με τον Ολυμπιακό.

Μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός πυροδότησε ακόμα μία… βόμβα που ακούει στο όνομα του Λίον Μπέιλι, ο οποίος υπέγραψε με τους Πειραιώτες για τα επόμενα τρία χρόνια με μεταγραφή από την Άστον Βίλα.

Ο 29χρονος εξτρεμ έρχεται στην Ελλάδα για να αναβαθμίσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας και παράλληλα να κάνει το δικό του restart και να βρει τον εαυτό που είχε το 2023/24 όταν ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ και ισάριθμες ασίστ με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο θετός πατέρας και ατζέντης του, Γκρεγκ Μπάτλερ μίλησε στο Gazzetta και άφησε το δικό του σχόλιο για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, αποκαλύπτοντας τις σκέψεις του Τζαμαϊκανού μεσοεπιθετικού για να έρθει το «ναι» προς τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

«Ο Μπέιλι μίλησε με τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένος, καθώς αγαπά την Ελλάδα. Η ελληνική κουζίνα είναι η δεύτερη αγαπημένη του και τρέφει μεγάλο σεβασμό για την ιστορία της χώρας. Είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει στον Ολυμπιακό και θέλει να κάνει τους οπαδούς χαρούμενους με τις επιτυχίες που θα φέρει.

Ο σύλλογος έχει σπουδαία ιστορία και έχει αφήσει το στίγμα του σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και απολαμβάνει την ιδέα να οδηγήσει τον σύλλογο στο Champions League και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η μετακίνηση της οικογένειας από την Αγγλία ήταν σημαντικός παράγοντας. Δεν κοίταξε μόνο τον σύλλογο αλλά και το περιβάλλον και τη ζωή που θα έχει η οικογένεια του και ήταν πολύ ευχαριστημένος με τα δεδομένα και τις συνθήκες».