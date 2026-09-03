Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ιδιαίτερα σημαντική απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι. Ανακοίνωση και η Άστον Βίλα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον παίκτη

Ο Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ). Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ. Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλοσωρίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία.

Από την άλλη ανακοίνωση έβγαλε και η Άστον Βίλα επισημαίνοντας ότι έγινε η μεταγραφή του παίκτη στους Ερυθρόλευκους.

Aston Villa can confirm that Leon Bailey has completed a permanent transfer to Olympiacos.



Since joining the club in 2021, Leon has been a key part of our recent journey and he leaves the club having played his part in Villa winning the UEFA Europa League last term.



He joined… pic.twitter.com/lIGLxCmTf0 September 2, 2026

A first message from Leon to our fans 🤳🏻 pic.twitter.com/WtUjUsBo6y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026