Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη κάποια πράγματα στο μυαλό του αναφορικά με τα πλάνα του για το Βόλος ELABET - Ολυμπιακός το Σάββατο.

Με τον Γκουστάβο Πουέρτα να έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet (ως προς στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1) ανακοινώθηκαν οι εκλεκτοί του Ολυμπιακού. Ο Κολομβιανός χαφ παρά την πολύ σκληρή δουλειά που έχει ρίξει στον Ρέντη εκτός απροόπτου θα είναι στον πάγκο.

Κατά τα άλλα υπάρχει ήδη μία εκτίμηση 11άδας για τον Ολυμπιακό και για αυτόν τον αγώνα όπου θα έχει ξανά την συνδρομή του κόσμου του. Κάτω από τα δοκάρια θα συνεχίσει ο πολύπειρος Ορτέγκα και στην άμυνα θα είναι από αριστερά προς τα δεξιά οι Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας.

Για το κέντρο φαβορί δείχνουν να είναι οι Σιπιόνι και Έσε και μπροστά τους να είναι οι Ζότα. Στα άκρα της επίθεσης οι επικρατέστεροι να ξεκινήσουν είναι οι Ζέλσον - Ρόκα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Καμπί.

Να θυμίσουμε ότι στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ως εξής: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο μπροστά τους, άκρα με Ζότα και Ρόκα και φορ ο Ελ Καμπί. Επίσης στη νίκη του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο (εντός έδρας) στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 οι Πειραιώτες είχαν αρχίσει με τους εξής παίκτες: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα και Ροντινεϊ. Κέντρο με Έσε, Μουζακίτη και Σα. Άκρα με Ζέλσον και Φορτούνη και φορ ο Ελ Καμπί.