Μπέιλι - Ολυμπιακός: Ο Ρομάνο πόσταρε φωτογραφία του σε βιντεοκλήση με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη
Ως γνωστόν ο εξτρέμ Λίον Μπέιλι έχοντας τελειώσει τα ιατρικά του στην Αγγλία θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό θα είναι ως το 2030. Ο 29χρονος Μπέιλι (μεσοεπιθετικός που είναι κυρίως εξτρέμ) έχει στην καριέρα του 23 γκολ κια 25 ασίστ σε 163 ματς στην Άστον Βίλα, 39 γκολ και 25 ασίστ σε 39 αγώνες με τη Λεβερκούζεν, 15 γκολ και 19 ασίστ σε 77 αναμετρήσεις με τη Γκενκ και 11 ματς στη Ρόμα με 2 ασίστ.
Από την πλευρά του ο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέβασε στα social media του φωτογραφία με τον παίκτη στα ερυθρόλευκα. Τον δείχνει να κρατά το κασκόλ του Ολυμπιακού και ενώ ήταν σε βιντεοκλήση με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη.
🔴⚪️👋🏼 Leon Bailey, set for Olympiacos move. pic.twitter.com/ohqE2rfS3g— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
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