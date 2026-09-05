Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις Βόλος Elabet - Ολυμπιακός, ΑΕΚ - Άρης και τα ματς της Premier League.

Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την έναρξη της 3ης αγωνιστικής της Super League και τις αναμετρήσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Στις 19:00 ο Βόλος Elabet υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9. Αμέσως μετά, στις 21:00 ακολουθεί το ΑΕΚ - Άρης στην Allwyn Arena, που θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 8.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 3η στροφή της Premier League, με την Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη να φιλοξενεί την Άστον Βίλα στις 19:30 (Νοva Sports Premier League). Λίγο νωρίτερα, στις 17:00 η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα τίθεται αντιμέτωπη με τη Λιντς (Nova Sports 2).

Στην Ιταλία το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ίντερ - Νάπολι στις 19:00 και ντέρμπι Άγιαξ - Αϊντχόφεν στις 21:00 για την Eredivisie.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας