Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Βόλος - Ολυμπιακός, το ΑΕΚ - Άρης και η Premier League
Γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την έναρξη της 3ης αγωνιστικής της Super League και τις αναμετρήσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Στις 19:00 ο Βόλος Elabet υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9. Αμέσως μετά, στις 21:00 ακολουθεί το ΑΕΚ - Άρης στην Allwyn Arena, που θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 8.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 3η στροφή της Premier League, με την Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη να φιλοξενεί την Άστον Βίλα στις 19:30 (Νοva Sports Premier League). Λίγο νωρίτερα, στις 17:00 η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα τίθεται αντιμέτωπη με τη Λιντς (Nova Sports 2).
Στην Ιταλία το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ίντερ - Νάπολι στις 19:00 και ντέρμπι Άγιαξ - Αϊντχόφεν στις 21:00 για την Eredivisie.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Τσέλσι - Άστον Βίλα γυναικών (14:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι (17:00, Nova Sports Premier League)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ (17:00, Nova Sports start)
- Μπράιτον - Λιντς (17:00, Nova Sports 2)
- Βόλος Elabet - Ολυμπιακός (19:00, Cosmote Sport 9, LIVE από το Gazzetta)
- Ίντερ - Νάπολι (19:00, Cosmote Sport 1)
- Χαλ - Άστον Βιλα (19:30, Nova Sports Premier League)
- Αγιαξ - Αϊντχόφεν (21:00, Nova Sports 2)
- ΑΕΚ - Άρης (21:00, Cosmote Sport 8, LIVE από το Gazzetta)
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