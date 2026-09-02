Καμίλο Μένα: ΠΑΟΚ - Σενάριο για τον Κολομβιανό εξτρέμ
Μεταγραφικό σενάριο από την Πολωνία για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος και ομάδες της Τουρκίας φέρονται να έχουν στο στόχαστρο τον Καμίλο Μένα, τον Κολομβιανό εξτρέμ της Λέχια Γκντανσκ.
«Ο Καμίλο Μένα μπορεί να φύγει από τη Λέχια Γκντανσκ. Ο ΠΑΟΚ και σύλλογοι από την Τουρκία ενδιαφέρονται για τον εξτρέμ. Η Λέχια διεξάγει συνομιλίες για τη μεταγραφή», γράφουν οι Πολωνοί.
Στο εξωτερικό, πάντως, υπάρχουν αναφορές ότι τον παίκτη έχουν στη λίστα τους και η Ρέιντζερς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
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Η πολωνική ομάδα απέκτησε τον 23χρονο (1/10/02) Καμίλο Αντρές Μένα Μάρκεζ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, το καλοκαίρι του 2023 από τη λετονική Βαλμιέρα. Τρία χρόνια στη Λέχια ο Μένα έχει 91 ματς 15 γκολ και 32 ασίστ. Στην Πολωνία έπαιξε επίσης στη Γιαγκελόνια 7 φορές, ενώ με τη Βαλμιέρα είχε 72 παιχνίδια, 18 γκολ και 16 ασίστ.
Στην πατρίδα του ξεκίνησε την καριέρα του από την Τίγκρες με την οποία είχε 9 ματς και 2 γκολ με την πρώτη ομάδα, ενώ αγωνίστηκε και στην Ντεπορτίβο Περέιρα, όπου μέτρησε 13 αγώνες.
Ο Μένα είναι δεξιοπόδαρος, παίζει στα δύο άκρα της επίθεσης και πίσω από τον φορ. Έχει ύψος 1,75 και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2028.
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