Πρόταση από την Μπόλτον είχε στα χέρια του ο ΠΑΟΚ για τον Σόλα Σορετίρε, όμως οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν αρνητικά, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στον 22χρονο Άγγλο.

Ενδιαφέρον από την Αγγλία προέκυψε τις τελευταίες ώρες για τον Σόλα Σορετίρε, με την Μπόλτον, ομάδα της Championship, να καταθέτει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτησή του.

Η πρόταση εξετάστηκε από τους ανθρώπους του Δικεφάλου, οι οποίοι αποφάσισαν να μην την αποδεχθούν.

«Τον Σόλα τον πιστεύουμε», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο από την πλευρά των «ασπρόμαυρων», αποτυπώνοντας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την προοπτική του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Ο 22χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Τσβόλε, προκειμένου να πάρει παιχνίδια και να συνεχίσει την εξέλιξή του.

Πλέον, μετά την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη, ο Σορετίρε παραμένει στο πλάνο του ΠΑΟΚ, παρά την προοπτική επαναπατρισμού που προέκυψε μέσω της Championship.

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