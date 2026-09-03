Λίσι: «Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι μετά το ματς με τον ΟΦΗ.

Στις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του στάθηκε ο Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά το ματς με τον ΟΦΗ σχολίασε:

«Για ένα ακόμα παιχνίδι, χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να σκοράρουμε, αλλιώς θα είμαστε δύσκολα.

Είναι μια περίοδος που έχουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να εντάξουμε παίκτες στο σύνολο. Πρέπει να πάμε στο ΟΑΚΑ και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνεται απέναντι στον Παναθηναϊκό».