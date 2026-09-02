Στο Gazzetta διαβάσατε για την περίπτωση του Σερζίνιο για τον Ατρόμητο και πλέον η μεταγραφη ανακοινώθηκε, καθώς ο Βραζιλιάνος υπέγραψε για 1+1 χρόνο.

Παίκτης του Ατρομήτου είναι ο Σερζίνιο. Στο Gazzetta διαβάσατε για το ενδιαφέρον των Περιστεριωτών για τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό και πλέον η μεταγραφή ολοκληρώθηκε, καθώς ο 31χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

Ο Σερζίνιο το φετινό καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Καραγκουμρούκ, με την φανέλα της οποίας είχε 10 γκολ και 2 ασίστ σε 53 αγώνες, στο ενάμιση χρόνο που έπαιξε στον τουρκικό σύλλογο.

Πλέον στο Περιστέρι εστιάζουν στην απόκτηση ενός φορ που θα «γεμίσει» τη γραμμή κρούσης του Ντούσαν Κέρκεζ.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Η 5η μεταγραφή της ομάδας μας είναι γεγονός και ο Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σερζίνιο. Έμπειρος, με ευρωπαϊκές συμμετοχές, «πλούσιες» παραστάσεις και προερχόμενος από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Υπέγραψε για 1+1 χρόνο, διάλεξε τη φανέλα με το νούμερο «.και δήλωσε… ανυπόμονος για το ντεμπούτο του! Πέρασε με εντυπωσιακή επιτυχία όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σερζίνιο, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από το τουρκικό πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές παραστάσεις.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος, γεννημένος στις 6 Απριλίου 1995 στο Μπέλο Οριζόντε, έχει ύψος 1,80 μ., είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ, έχοντας τη δυνατότητα να παίξει και στη δεξιά πλευρά.

Ο Σερζίνιο έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Skënderbeu, Laçi, Rabotnički και Shkupi, ενώ με την τελευταία κατέγραψε 54 συμμετοχές και 14 γκολ. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί στα προκριματικά του UEFA Europa League με τη Shkupi, τη σεζόν 2019-20, καταγράφοντας και ασίστ!

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στην Τουρκία με τη Giresunspor, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για τη Vasco da Gama και την Criciúma. Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Fatih Karagümrük.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην Τουρκία, καταγράφοντας 36 συμμετοχές, 9 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, με τα 9 γκολ του ήταν ο πρώτος σκόρερ μεταξύ των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονταν στη θέση του στο τουρκικό πρωτάθλημα!

Ο Σερζίνιο έρχεται στον Ατρόμητο ως ελεύθερος, υπογράφει για 1+1 χρόνο και επιλέγει τη φανέλα «70».

Να σημειωθεί πως πέρασε με εντυπωσιακή επιτυχία κάθε λογής εξέταση, προτού υπογράψει το συμβόλαιό του, και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ».