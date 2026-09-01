Ατρόμητος: Ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό
Ο Ατρόμητος, μετά από μία ευρεία νίκη απέναντι στον Πύργο στα προκριματικά, εξασφάλισε μία θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και τώρα ετοιμάζεται για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ θα ταξιδέψει αύριο στις Σέρρες (02/09, 22:00) για να αντιμετωπίσει τον σύλλογο που αγωνίζεται φέτος στην δεύτερη κατηγορία, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, ώστε να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στην διοργάνωση.
Από την αποστολή απουσιάζουν οι Θεοχάρης Τσιγγάρας και ο Ματθαίος Μουντές, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι, καθώς και ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης.
Αναλυτικά η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσαντίλας, Τσιλούλης.
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