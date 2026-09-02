Ατρόμητος: Θέλει τον Σερζίνιο για την επίθεσή του

Την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σερζίνιο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Καραγκουμρούκ εξετάζει ο Ατρόμητος, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Στο προσκήνιο έχει έρθει το όνομα του Σερζίνιο για τον Ατρόμητο τις τελευταίες ώρες. Η ομάδα του Περιστερίου εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 31χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ που αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στα άκρα, καθώς και στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Περιστεριώτες θέλουν να κλείσουν τις μεταγραφές τους με δύο ακόμα ποδοσφαιριστές, έναν εξτρέμ και έναν για την κορυφή της επίθεσης προκειμένου να ολοκληρωθεί το ρόστερ τους. Ψηλά στη λίστα του Ντούσαν Κέρκεζ βρίσκεται ο Σερζίνιο, ο οποίος έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την προσωπική ενέργεια.

Ο Σερζίνιο το φετινό καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Καραγκουμρούκ, με την φανέλα της οποίας είχε 10 γκολ και 2 ασίστ σε 53 αγώνες, στο ενάμιση χρόνο που έπαιξε στον τουρκικό σύλλογο.

Πριν από την Καραγκουμρούκ αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Βάσκο Ντα Γκάμα (17 συμ., 2 γκολ) ενώ πέρασε για ένα μικρό διάστημα δανεικός στην Κρισιούμα. Στην Τουρκία είχε ξαναβρεθεί την τριετία 2020-2023 για λογαριασμό της Γκιρενσουσπόρ, έχοντας πετύχει 9 τέρματα σε 89 συμμετοχές.

Από το 2016 έως το 2020 άνηκε στην Σκεντέρμπεου (13 συμ., 1 γκολ), η οποία τον είχε παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού αρχικά στη Λάτσι (17 συμ., 1 γκολ) και στη συνέχεια σε Ραμποτνίσκι (25 συμ., 5 γκολ) και Σκούπι (54 συμ., 14 γκολ). Τη σεζόν 2015-16 φόρεσε τη φανέλα της Χαϊβάλια (Κόσοβο) σημειώνοντας 7 γκολ σε 15 παιχνίδια.