Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες πάλεψαν για τη νίκη, ο Ατρόμητος επικράτησε στις Σέρρες του Πανσερραϊκού με 1-0 και πήρε το τρίποντο στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου συνεχίστηκε στις Σέρρες με τον Ατρόμητο να παίρνει τη νίκη και το τρίποντο επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού με γκολ που πέτυχε ο Τσιλούλης.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο έχοντας τρεις ευκαιρίες στο διάστημα αυτό με τον Πασά στο 12' να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ και στο 44' και 45' οι Βερνάρδος και Μασκανάκης να μην μπορούν να σκοράρουν. Στο διάστημα αυτό οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν την εστία του Σακαλίδη.

Μίλησε ο Τσιλούλης

Στο δεύτερο μέρος οι Περιστεριώτες ανέβασαν ρυθμό και προσπάθησαν να απειλήσουν και τελικά στο 81' κατάφεραν να σκοράρουν. Συγκεκριμένα ο Ηλιάδης έκανε τσαφ η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να διαμορφώσει το τελικό 0-1.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ (71΄Οικονόμου), Τσέλιος (85΄Άρμουγκομ), Βερνάρδος (71΄Μωυσίδης), Μασκανάκης(46΄Αδάμ), Πασάς (46΄Τεϊσέιρα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Ντιένγκ, Λυρατζής, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (61΄Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84΄Αμπαρτζίδης), Μουντουσαμί, Τσαντίλας(61΄Τσιλούλης), Πνευμονίδης (69΄Μπάτος), Τζοβάρας, Νούνιεζ (84΄Καραμάνης).