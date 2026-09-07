Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Βόλο και σε αυτή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Γιάρεμτσουκ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς με τον Βόλο Elabet στο Κύπελλο Ελλάδος έχοντας τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή.

Ο Ουκρανός φορ είναι φαβορί για την αντικατάσταση του Μαροκινού φορ στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Βάσκος τεχνικός θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας για την 2η αγωνιστική της League Phase.

Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.