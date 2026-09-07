Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ η αποστολή κόντρα στον Βόλο Elabet
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Καμπί έφερε εξελίξεις στην ιεραρχία των επιθετικών, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το ματς με τον Βόλο Elabet στο Κύπελλο Ελλάδος έχοντας τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για πρώτη φορά σε αυτή.
Ο Ουκρανός φορ είναι φαβορί για την αντικατάσταση του Μαροκινού φορ στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Βάσκος τεχνικός θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας για την 2η αγωνιστική της League Phase.
Αναλυτικά: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκονζάλες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.