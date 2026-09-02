Ο Ολυμπιακός τσεκάρει τις περιπτώσεις των Μπέιλι και Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του.

Με το ρολό να μετράει αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της ευρωπαϊκής λίστας, που είναι απόψε στη μία τα ξημερώματα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυσή του σε όλες τις θέσεις που κρίνεται απαράιτητο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όσον αφορά το κομμάτι των εξτρέμ, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως αυτή τη στιγμή έχουν πιο ψηλά στη λίστα τους τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάγκο Νους. Είναι δεδομένο πως εκείνοι θα κινηθούν για την απόκτηση ενός εξ' αυτών, χωρίς να αποκλείεται το σενάριο, αν φύγει και ο Ζέλσον Μάρτινς, να κάνει τελικά δικό τους και τους δύο ποδοσφαιριστές.

O 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι το νέο όνομα που προέκυψε από το ρεπορτάζ. Ανήκει στην Άστον Βίλα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Την περασμένη σεζόν, που την πέρασε μισή στους «χωριάτες» και μισή στη Ρόμα, πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 900 λεπτά συμμετοχής.

Ο σχεδιασμός δεν επηρεάζεται από μία ενδεχόμενη απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη από τον ΟΦΗ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις αυτές, αφού ο 21χρονος Έλληνας αντιμετωπίζεται πιο πολύ ως ένα πρότζεκτ και όχι κάποιος που θα μπορούσε να μπει και να προσφέρει άμεσα.

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