Έγκυρος Μαροκινός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Αζεντίν Ουναϊ έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον Μαροκινό διεθνή μέσο.

Μία διαφορετική οπτική στο μεταγραφικό σίριαλ του Αζεντίν Ουναϊ που απασχολεί τον Παναθηναϊκό έδωσε ο έγκυρος Μαροκινός δημοσιογράφος, Ιλές Καντουρί, αναφέροντας πως ο διεθνής άσος έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ αλλά πως το Τριφύλλι έχει κάνει την καλύτερη προσφορά.

Παράλληλα υπογραμμίζει πως ο Ουναϊ θα περιμένει μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Ολλανδία για δύο ημέρες ακόμη και αν ο «Αίαντας» δεν τα βρει με την Τζιρόνα, τότε θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα και τους «πράσινους».

Αναλυτικά:

«Ο OυναΪ διαθέτει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και τον Άγιαξ. Την παρούσα στιγμή, προτιμά τον Άγιαξ για την ανταγωνιστικότητά του, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μάλλον ο εφεδρικός του σχεδιασμός, καθώς με τίποτα στον κόσμο δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στη Liga2.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Μαροκινού, καθώς σε αντίθεση με τον Άγιαξ, τον έχει προτεραιότητα και έχει ήδη καταθέσει μια πολύ σοβαρή προσφορά στη Girona.

Σημειωτέον ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε λίγο πάνω από 48 ώρες.Ενώ στην Ελλάδα τα σωματεία μπορούν ακόμη να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Ουνάχι επιθυμεί να περιμένει το τέλος της ολλανδικής μεταγραφικής περιόδου σε περίπτωση που η Αγιάξ αποφασίσει να καταθέσει μια πιο σημαντική προσφορά. Αν η Χιρόνα δεν έχει λάβει τίποτα πριν το τέλος της ολλανδικής μεταγραφικής περιόδου, ο Ουνάχι θα δεσμευτεί στη συνέχεια με τον Παναθηναϊκό με ήσυχο το μυαλό και χωρίς λύπη».