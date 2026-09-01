Ρενάτο Σάντσες: Ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν
H δις πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε αποκτήσει τον Πορτογάλο μέσο το 2022, όμως εκείνος αγωνίστηκε στο Παρίσι μόνο την πρώτη του σεζόν (2022-2023), όταν τον είχε αποκτήσει από τη Λιόν. Τον παραχώρησε δανεικό τρεις χρονιές σε τρεις διαφορετικές ομάδες (Ρόμα, Μπενφίκα, Παναθηναϊκός), αλλά ο διάσημος χαφ δεν «στέριωσε» πουθενά.
Και πλέον είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του, όντας μόλις στα 29 του χρόνια! Πέρυσι με το Τριφύλλι ο Πορτογάλος χαφ είχε 24 συμμετοχές και ένα γκολ, στην εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 4-1. Ηταν επιλογή του συμπατριώτη του, Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είχε απολυθεί στην εκκίνηση της περυσινής σεζόν...
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