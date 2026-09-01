Σύμφωνα με δημοσίευμα από σάιτ που ασχολείται με το αφρικανικό ποδόσφαιρο, ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό.

Η αφρικανική ιστοσελίδα «africafoot» καταπιάστηκε με το μεταγραφικό σήριαλ του Αζεντίν Ουναΐ δίνοντας μία νέα διάσταση, αφού θέλει τον Μαροκινό μέσο ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό.

Το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει πως οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να υπερκεράσουν τους άλλους δύο «μνηστήρες» από την Ολλανδία, τον Άγιαξ και την Αϊντχόφεν, προσφέροντας ένα πολύ καλό οικονομικό πακέτο.

Μάλιστα, τονίζουν πως απομένει μονάχα ένα βήμα για να τελειώσει η μετακίνησή του στο «τριφύλλι» κι αυτό είναι οι ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή, χωρίς να αναφέρει συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, αλλά λέγοντας πως έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαπραγματεύσεις.

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