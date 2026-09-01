Νέες πληροφορίες από την Καταλονία για την υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ και τον Παναθηναϊκό.

Νωρίτερα δημοσιεύματα από τη Γαλλία έκαναν λόγο για συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνεται από τους «πράσινους».

Τα νεότερα πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση του Μαροκινού μεσοεπιθετικού έρχονται από τον Καταλανό ρεπόρτερ Ιβάν Κιρός, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της Τζιρόνα.

Ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ ξεκαθαρίζει αρχικά ότι τη δεδομένη στιγμή η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για τον Ουναΐ.

A 6 horas del cierre de mercado, no hay acuerdo (ni verbal) con ningún club, para el traspaso de Ounahi.



El Girona FC tiene un dilema. Sin ofertas razonables, puede esperar al cierre (no sé si eso afecta a nuevas incorporaciones) y esperar a que PAO mejore oferta antes de… https://t.co/rZQb5F8y7N pic.twitter.com/c9wOOmvbRi September 1, 2026

Έπειτα υπογραμμίζει στο ρεπορτάζ του, τους δύο δρόμους που υπάρχουν. Ο ένας είναι η Τζιρόνα να περιμένει τον Παναθηναϊκό να βελτιώσει την προσφορά του μέχρι αύριο που πέφτει το deadline για να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα ή να περιμένει ομάδες από την Αραβία, όπου υπάρχει χρονικό περιθώριο ως τον Οκτώβριο.

Ο άλλος είναι να δεχθεί την τωρινή πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία έχει να κάνει για δανεισμό με ένα loan fee και οψιόν αγοράς (αν είναι εφικτό αυτή να είναι και υποχρεωτική).

Σε κάθε περίπτωση, όπως προσθέτει, η Τζιρόνα δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Ουναΐ σε μια «εξευτελιστική τιμή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κιρός στο X.