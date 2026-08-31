Σε μια... επανάληψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε ο Ντέσερς εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση του Ταμπόρδα και «κλείδωσε» το τρίποντο του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά.

O Παναθηναϊκός μπήκε με το «δεξί» στη φετινή Stoiximan Super League, καθώς υπέταξε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία με 2-0. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν «μέσα» και στα δυο γκολ της ομάδας του, κι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, Σίριλ Ντέσερς.

Μάλιστα οι δυο συμπαίκτες συνεργάστηκαν στο γκολ που «σφραγίστηκε» το τρίποντο, καθώς από εκτέλεση φάουλ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού προήλθε το γκολ του Νιγηριανού φορ για το τελικό 0-2.

Τo αξιοσημείωτο είναι πως οι δυο τους είχαν ανάλογη συνεργασία και στο αμέσως προηγούμενο ματς, πριν από τέσσερις ημέρες, στη ρεβάνς με τη Χράντετς στο Κράλοβε, για τα Play Offs του Conference League.

Τότε ο Ταμπόρδα είχε εκτελέσει φάουλ και ο Ντέσερς με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Η μοναδική διαφορά στις δυο φάσεις είναι πως στην Τσεχία το φάουλ ήταν σε πιο διαγώνια θέση, ενώ στη Λιβαδειά πιο κεντρικά.