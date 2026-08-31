Με αυτογκόλ του Κωστή στο 3' και κεφαλιά του Ντέσερς στο 77' από εκτελέσεις στατικών φάσεων του Ταμπόρδα ο καλός μόνο στο α' μέρος Παναθηανϊκός επιβλήθηκε 2-0 του Λεβαδειακού που έπαιξε με δέκα παίκτες από το 76' λόγω σωστής αποβολής του Συμελίδη.

Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδειακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα.

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Κυριακόπουλος αριστερός μπακ, Καλάμπρια δεξιός και Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν οι δύο στόπερ.

Καμαρά και Κάνγκουα οι κεντρικοί χαφ. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή του 4-4-2 ο Λιβάι Γκαρσία μαζί με τον Τεττέη.

Ο Λεβαδειακός παρατάχθηκε με τον Ανάκερ στην υπεράσπιση της εστίας. Βήχος, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης στην άμυνα. Σουτ, Κωστή, Ούρζι στο κέντρο, Οζέγκοβιτς, Εμαννουηλίδης στην επίθεση.

Αφεντικό με το... καλημέρα ο Παναθηναϊκός!

Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εκκίνηση στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Το σύνολο του Νίστρουπ μπήκε δυνατά στο ματς, απείλησε στο 2' με σουτ του Τεττέη μετά από σέντρα του Λιβάι και από το κόρνερ του Ταμπόρδα στο 3' ο Κωστή έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του ματς μέσα από την κατοχή της μπάλας(64%) και από το 20' και μετά ανέβασαν την απόδοσή τους στο επιθετικό κομμάτι, βγάζοντας καλές συνεργασίες και ποιοτικές τελικές.

Στο 25' το σουτ του Αντίνο από καλή θέση πέρασε άουτ, στο 27' η προσπάθεια του Καλάμπρια δεν βρήκε για λίγα εκατοστά στόχο ενώ στο 30' ο Ανάκερ έδιωξε το σουτ του Λιβάι. Στο 31' ο ίδιος επιθετικός σημάδεψε το δοκάρι της εστίας μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση αλλά στο 41' ο Πένια έκανε μεγάλη επέμβαση στην κεφαλιά του αμαρκάριστου Οζέγκοβιτς από το ύψος της μικρής περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πολύ καλύτερος από το 20' μέχρι και το 40' και θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών του να έχει... καθαρίσει το παιχνίδι από το σαρανταπεντάλεπτο.

Του έβαλε δύσκολα ο Λεβαδειακός, το έκανε εύκολο ο Ντέσερς

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος, πρέσαρε πιο αποτελεσματικά, έπαιξε με θάρρος και κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό που έχασε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατούσε μπάλα και γύρισε αρκετά μέτρα πιο πίσω δεχόμενος πίεση.

Οι γηπεδούχοι στο 57' έφτασαν κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Πάντεα.

Όσο περνούσε η ώρα οι γηπεδούχοι αύξαναν την πίεσή τους αλλά όλα άλλαξαν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Συμελίδης αποβλήθηκε στο 75' και στην εξέλιξη της φάσης, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, ο Ντέσερς με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 2-0 και... καθάρισε το παιχνίδι, διώχνοντας το άγχος για το φινάλε. Ο Νιγηριανός είχε δείξει τις διαθέσεις του στο 73' όταν με σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

Στα υπόλοιπα λεπτά το ντεμπούτο του Λούζα και ακόμη δύο ευκαιρίες του Ντέσερς ήταν τα αξιοσημείωτα στην επιτυχημένη πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας με φορά από τις ευρωπαϊκές προκρίσεις στο Conference League.



MAN OF THE MATCH: Βιθέντε Ταμπόρδα. Από δύο πολύ ποιοτικά χτυπήματα σε στατικές φάσεις, προσέφερε στους «πράσινους» δύο γκολ. Ο Αργεντινός άσος μπορεί στη ροή του αγώνα να μην ήταν επιδραστικός αλλά με ένα κόρνερ κι ένα φάουλ... συστημένο στο κεφάλι του Ντέσερς, δημιούργησε τα τέρματα της ομάδας του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ινάκι Πένια. Σε ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Η πρώτη σε κεφαλιά του Οζέγκοβιτς και η δεύτερη σε σουτ του Πάντεα.

Στην ίδια κατηγορία ο Σίριλ Ντέσερς. Δεν χρειάστηκε περισσότερα από πέντε λεπτά για να σκοράρει με το κεφάλι και να «καθαρίσει» το παιχνίδι για το Τριφύλλι. Είναι σεσημασμένος σκορ και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.

Από τον Λεβαδειακό μόνο ο Άνακερ ξεχώρισε.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι εκτελέσεις των παικτών του Λεβαδειακού στις μεγάλες φάσεις, τις λιγοστές μεγάλες φάσεις που είχαν στο ματς. Όταν σε τέτοια ματς δεν είσαι κυνικός και ο αντίπαλος δεν σου προσφέρει περισσότερα, είναι δύσκολο να διεκδικήσεις ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο 75' ο Συμελίδης και σε ένα διάστημα όπου ο Λεβαδειακός είχε την υπεροχή και πίεζε για να ισοφαρίσει, έκανε μαρκάρισμα άτσαλο, αντιαθλητικό με τις τάπες στον αχίλλειο του Κάνγκουα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Βεργέτης δεν είδε τον ορισμό της κόκκινης στο μαρκάρισμα του Συμελίδη στον Κάνγκουα. Τον γλίτωσε ο VAR, Πουλικίδης, καθώς τον φώναξε να δει την φάση και να πάρει την σωστή απόφαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ξεκίνημα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς με δημιουργό τον Ταμπόρδα και σκόρερ τον Ντέσερς, πέρασε από την Λιβαδειά και έβαλε το πρώτο «τρίποντο» στο σακούλι. Η ομάδα του Νίστρουπ είχε ανά διαστήματα καλή απόδοση και με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο έκανε την δουλειά στη Βοιωτία.

Λεβαδειακός: Άνακερ, Βήχος, Λιάγκας, Παντέα, Τσιβελεκίδης (80' Μπάλντε), Κορνέζος, Σουτ (56' Συμελίδης), Κωστή, Οζέγκοβιτς (56' Κόμπναν), Ούρσι (80' Νίκας), Εμμανουηλίδης (46' Μπάουσα).

Παναθηναϊκός: Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά (46' Κοντούρης), Κάνγκουα, Αντίνο (60' Πελίστρι), Ταμπόρδα (82' Λούζα), Λιβάι Γκαρσία (82' Ραστόντερ), Τετέι (68' Ντέσερς).